മുംബൈയിൽ കനത്ത മഴ: മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ പിരിഞ്ഞു, സർക്കാർ ജാഗ്രതയിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഭരണകൂടവുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ രാഹുൽ നർവേക്കർ എല്ലാ നിയമസഭാംഗങ്ങളോടും പൊതുജനങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
By PTI
Published : July 6, 2026 at 2:00 PM IST
മുംബൈ: കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സ്പീക്കർ രാഹുൽ നർവേക്കർ ആണ് സഭ പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളിലും അപകടങ്ങളിലും ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ആവശ്യം ഉയര്ന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് സഭ പിരിച്ച് വിടല്.
സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഭരണകൂടവുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ രാഹുൽ നർവേക്കർ എല്ലാ നിയമസഭാംഗങ്ങളോടും പൊതുജനങ്ങളോടും അഭ്യർഥിച്ചു. കൂട്ടായ സഹകരണവും അടിയന്തരാവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെ സഹായവും ആവശ്യമാണെന്നും നര്വേക്കര് വ്യക്തമാക്കി.
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ദുരിതം വിതച്ചത് മഴയാണ് തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ അഭാവമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായ മഴ ദുരിതം സർക്കരിൻ്റെ വീഴ്ചയാണെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് പ്രസ്താവിച്ചതില് വ്യക്തത നല്കി മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് രംഗത്ത്. കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്നുണ്ടയ വെള്ളക്കെട്ടും, മണ്ണിടിച്ചിലും കടുത്ത കാലാവസ്ഥയുടെ ആഘാതമാണെന്നും തയാറെടുപ്പിൻ്റെ അഭാവമല്ലെന്നും ഫഡ്നാവിസ് സഭയെ അറിയിച്ചു.
ഇപ്പോഴും മുഴുവൻ ദുരന്തനിവാരണ സംവിധാനങ്ങളും, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളും മറ്റ് ഏജൻസികളും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നല്കി. മഴയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളിലും മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലും സര്ക്കാര് ജാഗ്രതയിലാണ്. അതിശക്തമായ മഴ മനുഷ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യമാണ്. പൊതുജന സഹകരണത്തോടെ അത്തരം അടിയന്തരാവസ്ഥകൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
राज्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व यंत्रणा कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत. नागरिकांनी शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळावे. अत्यावश्यक काम असल्याशिवाय प्रवास करू नये. तसेच प्रशासनाने जारी केलेल्या सूचना आणि सतर्कतेच्या निर्देशांचे पालन… pic.twitter.com/7BT4JJxoaj— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 6, 2026
"മുഴുവൻ ഭരണകൂടവും ജാഗ്രതയിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലുടനീളം സ്ഥിതിഗതികൾ ഞങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ അവ ഉടനടി പരിഹരിക്കും. എവിടെയും വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികരണം, പ്രതിരോധ നടപടികൾ, മുന്നൊരക്കങ്ങള് എന്നിവ ചൊവ്വാഴ്ച സഭയിൽ ചര്ച്ച ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടർന്ന് മുംബൈ-പുണെ റോഡിലെ ഗതാഗതം ഉടൻ നിർത്തിവയ്ക്കുകയും വാഹനങ്ങള് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തു. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങള് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ആളുകള്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി. വെള്ളക്കെട്ടിലും അവശിഷ്ടങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളില് കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മണിക്കൂറിൽ 70 മുതൽ 90 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനും താൽക്കാലിക ഘടനകളെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ യാത്രകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളോ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളോ സന്ദർശിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മഴക്കാലത്ത് ശരാശരി 800 മരങ്ങൾ വീഴും, എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം 350 മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങളിലും അപകടങ്ങളിലും ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് സഭ സമ്മേളിച്ച ഉടനെ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് വിജയ് വഡെറ്റിവാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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