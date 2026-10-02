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7.5 അടി ഉയരം, വെറും 11 കിലോ പരുത്തി; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരുത്തി ശിൽപവുമായി നാസിക് സ്വദേശി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ

പരുത്തിയിൽ വിരിഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധി, 7.5 അടി ഉയരമുള്ള വിസ്‌മയ ശിൽപവുമായി നാസിക് സ്വദേശി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ

COTTON GANDHI SCULPTURE COTTON GANDHI GUINNESS RECORD MAHARASHTRAS COTTON GANDHI GUINNESS WORLD RECORDS
Maharashtras Cotton Gandhi Sculpture (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 8:31 PM IST

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മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പരുത്തി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച 7.5 അടി ഉയരവും 3.5 അടി വീതിയുമുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൂറ്റന്‍ ശിൽപം ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടംനേടി. നാസിക് സ്വദേശിയായ അനന്ത് ഖൈർനാർ 11 കിലോഗ്രാം പരുത്തിയില്‍ നിര്‍മിച്ച ശില്‍പമാണ് അപൂര്‍വ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

നാസിക് സ്വദേശി ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ (ETV Bharat)

നേരത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 2.5 അടി ഉയരമുള്ള ചെറിയൊരു ശിൽപം നിർമ്മിച്ച് ലോക റെക്കോർഡ് ശ്രമത്തിനായി ലണ്ടനിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അത് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇതോടെ ശില്‍പി നിരാശനായി പിന്‍മാറാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വലിയൊരു ശിൽപം നിർമ്മിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു.

Cotton Gandhi Sculpture Cotton Gandhi Guinness Record Maharashtras Cotton Gandhi Guinness World Records
പരുത്തിയിൽ വിരിഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധി (ETV Bharat)

രണ്ട് വർഷത്തോളം നടത്തിയ പഠനത്തിനൊടുവിലാണ് അദ്ദേഹം ആഗോളതലത്തെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ച ശില്‍പം രൂപകല്‍പന ചെയ്‌തത്. 11 കിലോഗ്രാം പരുത്തി ഉപയോഗിച്ച് 22 കിലോഗ്രാം ഭാരവും 7.5 അടി ഉയരവും 3.5 അടി വീതിയുമുള്ള ശിൽപമാണ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.

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ഈ നേട്ടം പിന്നീട് ലോക റെക്കോർഡ് അധികൃതർ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പരുത്തി നൂലുകളിലൂടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'സ്വദേശി'എന്ന ആശയത്തെയും ജീവസുറ്റതാക്കി മാറ്റിയെന്നതാണ് ഈ കലാസൃഷ്‌ടിയുടെ പ്രത്യേകത. പരുത്തി, ഫെവികോൾ, വിവിധ രാസവസ്‌തുക്കൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ മികച്ച കലാസൃഷ്‌ടി കാണുന്നവരെയെല്ലാം ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നു.

ആരാണ് കോട്ടൺ ശിൽപി അനന്ത് ഖൈർനാർ?

കരകൗശല മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ശിൽപിയാണ് അനന്ത് ഖൈർനാർ. പരുത്തി ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി ശിൽപങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ, പൂനെ, ജൽഗാവ്, നാസിക്, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, ഉത്തർപ്രദേശ്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ പ്രദർശനങ്ങളിൽ തൻ്റെ കലാസൃഷ്‌ടികൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Cotton Gandhi Sculpture Cotton Gandhi Guinness Record Maharashtras Cotton Gandhi Guinness World Records
പരുത്തിയിൽ വിരിഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധി (ETV Bharat)

ഒരു സമ്മേളനത്തിനായി മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്‌മൃതി ഇറാനി രണ്ടര അടി ഉയരമുള്ള 60 ശിൽപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു.

പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടത് 'സ്വദേശി' ആശയത്തിൽ നിന്ന്

ചർക്കയിൽ നൂൽ നൂറ്റു കൊണ്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 'സ്വദേശി' എന്ന ആശയമാണ് കലാസൃഷ്‌ടിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് അനന്ത് ഖൈർനാർ പറയുന്നു. താൻ നിർമ്മിച്ച രാമ-സീതാ ശിൽപങ്ങൾ നേരത്തെ കുംഭമേളയിൽ വലിയ ആകർഷണമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Cotton Gandhi Sculpture Cotton Gandhi Guinness Record Maharashtras Cotton Gandhi Guinness World Records
പരുത്തി ശില്‍പം നിര്‍മിക്കുന്ന അനന്ത് ഖൈർനാർ (ETV Bharat)

"രണ്ടര വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ, എൻ്റെ ഈ കലാപരമായ കാഴ്‌ചപ്പാട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. 11 കിലോഗ്രാം പരുത്തിയും മറ്റ് അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും ഉൾപ്പെടെ ഈ പദ്ധതിക്കായി ആകെ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ചെലവായത്. എൻ്റെ ഭാര്യ മനീഷയും മകൻ ഋഷികേശും ഇതിൽ എനിക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. താൻ നിർമ്മിച്ച രാമ-സീതാ ശിൽപങ്ങൾ നേരത്തെ കുംഭമേളയിൽ വലിയ ആകർഷണമായിരുന്നുവെന്ന്" പരുത്തി ശിൽപി അനന്ത് ഖൈർനാർ പറഞ്ഞു.

30 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച കല

പരുത്തി ശിൽപി അനന്ത് ഖൈർനാറിൻ്റെ കലാസൃഷ്‌ടിക്ക് ഇന്ത്യയ്‌ക്കുമപ്പുറം ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ആവശ്യക്കാരെറെയാണ്. നിലവില്‍ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാലോകം 30 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ ഗണേശോത്സവത്തിനായി, 7.5 അടി ഉയരമുള്ള കൂറ്റൻ ഗണേശ വിഗ്രഹം മുതൽ വെറും 250 ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ചെറിയ വിഗ്രഹം വരെ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു.

Cotton Gandhi Sculpture Cotton Gandhi Guinness Record Maharashtras Cotton Gandhi Guinness World Records
പരുത്തിയിൽ നിർമ്മിച്ച കലാസൃഷ്‌ടികള്‍ (ETV Bharat)

ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തിലധികം പരുത്തി ശിൽപങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി അദ്ദേഹം ശിൽപകലയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്.

ജലമലിനീകരണം തടയുന്നു

അനന്ത് ഖൈർനാറിൻ്റെ പരുത്തി വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത അവയുടെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭാരമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒന്നര അടി ഉയരമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹത്തിന് വെറും 250 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരം വരുന്നത്. ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര അടി വരെ ഉയരമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസത്തെ സമയമെടുക്കും.

Cotton Gandhi Sculpture Cotton Gandhi Guinness Record Maharashtras Cotton Gandhi Guinness World Records
പരുത്തിയിൽ നിർമ്മിച്ച കലാസൃഷ്‌ടികള്‍ (ETV Bharat)

സ്വാഭാവിക നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ വർണാഭമാക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ, അവ ജലമലിനീകരണം തടയാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് പരുത്തി ശിൽപി അനന്ത് ഖൈർനാർ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

COTTON GANDHI SCULPTURE
COTTON GANDHI GUINNESS RECORD
MAHARASHTRAS COTTON GANDHI
GUINNESS WORLD RECORDS
COTTON GANDHI SCULPTURE GUINNESS

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