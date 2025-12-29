ETV Bharat / bharat

പിമ്പ്രി-ചിവാഡ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്‍റെ എന്‍സിപിയും അമ്മാവനായ ശരദ്‌പവാറിന്‍റെ എന്‍സിപിയും തമ്മില്‍ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് മഹാരാഷ്‌ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാര്‍.

FILE- Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 29, 2025 at 12:15 PM IST

4 Min Read
മുംബൈ: മഹാരാഷ്‌ട്ര തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പണം അവസാനിക്കാന്‍ കേവലം രണ്ട് ദിവസം കൂടി അവശേഷിക്കെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ സഖ്യരൂപീകരണവും സീറ്റ് പങ്കിടലും സംബന്ധിച്ച അവസാന വട്ട ചര്‍ച്ചകളിലാണ്.

മഹാരാഷ്‌ട്ര രാഷ്‌ട്രീയ ഗോദയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോള്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറില്‍ നിന്നാണ്. ഭരണസഖ്യമായ മഹായുതിയുടെ ഭാഗമായ തന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാഷണലിസ്റ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ഇന്ത്യാസഖ്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ ശരദ് പവാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍സിപിയും പിമ്പ്രി -ചിന്‍ച്‌വാഡ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കും എന്നാണ് രാഷ്‌ട്രീയരംഗത്തെ ആകെ ഞെട്ടിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇത് കുടുംബ പ്രശ്‌നമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പല പ്രവര്‍ത്തകരും ജനങ്ങളും ഇരു എന്‍സിപികളും ഒന്നിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അജിത് പവാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദീര്‍ഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചതിന്‍റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് പല പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും. ഇത് അവരില്‍ ഒരു പുതു ഊര്‍ജ്ജം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഹാരാഷ്‌ട്രയുടെ വികസനത്തിന് ഇത്തരം ചില കടുത്ത പ്രായോഗിക തീരുമാനങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മികച്ച താത്‌പര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന വികസനം ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കില്‍ തങ്ങള്‍ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ മാറ്റി വച്ച് ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സീറ്റ് പങ്കിടല്‍ വിഷയമാണ് ഈ ഏകീകരണത്തിലെ പ്രധാന വിഷയമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചില വിട്ടുവീഴ്‌ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാകും സീറ്റുകള്‍ അനുവദിക്കുക. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ചിത്രം പൂര്‍ണമാകുമെന്നും അജിത് പവാര്‍ പറഞ്ഞു. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ പേരും സീറ്റ് പങ്കിടലും പ്രചാരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ഉടനുണ്ടാകും.

പിമ്പ്രി-ചിന്‍ച്‌വാഡ് രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ പവാറിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം ചില ചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍സിപിയുടെ കരുത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്.

കഠിനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങളില്‍ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് നില്‍ക്കാനും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളെ കടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെ നാം അകറ്റി നിര്‍ത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പൂന മുനിസിപ്പല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇരുകക്ഷികളും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച നടക്കുകയാണ്. മുംബൈയില്‍ എന്‍സിപി തനിച്ച് മത്സരിക്കും. മഹായുതിയിലെ മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികളായ ബിജെപിയും മറ്റൊരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ഏകനാഥ് ഷിന്‍ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേനയും 227 സീറ്റുകളില്‍ 207 എണ്ണത്തില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി 128 സീറ്റുകളിലും ശിവസേന 79 സീറ്റുകളിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപിയുടെ നഗരത്തിലെ അധ്യക്ഷത്തിലെ അമിത് സതാം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സീറ്റ് പങ്കിടല്‍ നീക്കുപോക്കുകളില്‍ ശിവസേനയില്‍ നിന്നുള്ള മന്ത്രി ഉദയ് സാമന്ത് അതൃപ്‌തനാണ്. ചര്‍ച്ചകള്‍ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മഹായുതി മത്സരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സാമന്ത് ചര്‍ച്ചകള്‍ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തര്‍ക്കും എത്ര സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറയാതിരുന്ന അദ്ദേഹം പക്ഷ മഹായുതി 227 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

Maharahstra corporation election news (ETV Bharat file)

രണ്ട് കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് പങ്കിടല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുണ്ടെന്ന് സേനയിലെ ഒരു നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. മീരാ ഭയാന്ദര്‍, താന, നവി മുംബൈ, കല്യാണ്‍, ഡോമ്പിവിലി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സീറ്റ് പങ്കിടല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ 29 നഗരസഭകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികാ സമര്‍പ്പണത്തിനുള്ള സമയപരിധി നാളെ അവസാനിക്കും.

അജിത് പവാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍സിപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൃഹത് മുംബൈ കോര്‍പ്പറേഷന്‍( ബിഎംസി) തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അവരുടെ 37 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ ആദ്യ പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ട പട്ടിക ഉടന്‍ പുറത്ത് വരുമെന്നാണ് സൂചനയെന്നും പാര്‍ട്ടി നിയമസഭാ സമാജികനായ സന മാലിക് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം എന്‍സിപിയുമായി യാതൊരുപ്രശ്‌നങ്ങളുമില്ലെന്ന് ബിജെപി നഗരാധ്യക്ഷന്‍ അമീത് സതാം വ്യക്തമാക്കി. ബിഎംസി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നവാബ് മാലിക് ആണ് പാര്‍ട്ടിയെ നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാലിക് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസിലെ പ്രതിയാണ്. ഇതിന് പുറമെ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്‍റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങളുമായി ഇയാള്‍ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

പ്രതിപക്ഷ ക്യാമ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ഡോ.ബി ആര്‍ അംബേദ്‌ക്കറിന്‍റെ പേരക്കുട്ടി പ്രകാശ് അംബേദ്ക്കര്‍ നയിക്കുന്ന വഞ്ചിത് ബഹുജന്‍ ആഘാഡി(വിബിഎ)യും ബിഎംസി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സഖ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിബിഎ 227 സീറ്റില്‍ 62 എണ്ണത്തില്‍ ജനവിധി തേടും. കോണ്‍ഗ്രസ് 150ലേറെ സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കും. കുറച്ച് സീറ്റുകള്‍ രാഷ്‌ട്രീയ സമാജ് പക്ഷയ്ക്കും ആര്‍പിഐ(ഗവായ്)ക്കും നല്‍കുമെന്നും പാര്‍ട്ടി വ്യത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന മറ്റ് 28 നഗരസഭകളിലെ സഖ്യം സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് മഹാരാഷ്‌ട്ര കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ഹര്‍ഷ വര്‍ദ്ധന്‍ സപ്‌കല്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിന് പ്രാദേശിക നേതാക്കന്‍മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.

കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ ഉടന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്‌ക്രീനിങ് സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ആം ആദ്‌മി പാര്‍ട്ടി ഇതുവരെ 51 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

