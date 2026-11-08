7.50 കോടി രൂപ മൂല്യമുളള പണവും സ്വർണവും വച്ച് അലങ്കാരം; ശ്രദ്ധേയമായി ശ്രീ യോഗമായ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപാവലി ആഘോഷം
അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കറൻസി നോട്ടുകളും 2.5 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങളുമാണ് ഈ മനോഹരമായ അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
Published : November 8, 2026 at 5:55 PM IST
ഭോപ്പാൽ: ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തില് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നാണ് ദീപാവലി. ദീപങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങുകയാണ് രാജ്യം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത് മധ്യപ്രദേശിലെ ദേവാസ് ജില്ലയിലെ ശിവാജി നഗർ മോത്തി ബംഗ്ലയിലുള്ള ശ്രീ യോഗമായ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രമാണ്. 7.50 കോടിയിലധികം രൂപ മൂല്യമുളള കറൻസി നോട്ടുകളും സ്വർണാഭരണങ്ങളും അടങ്ങിയ അലങ്കാരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമായി മാറിയത്.
അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ കറൻസി നോട്ടുകളും രണ്ടര കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളുമാണ് ഈ മനോഹരമായ അലങ്കാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഭക്തർ സംഭാവനയായി നൽകിയ വിദേശ കറൻസികളാണ് അലങ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ആകർഷണം. ഇന്ത്യൻ കറൻസിക്ക് പുറമേ, അമേരിക്ക, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം എന്നിവയുൾപ്പെടെ 15 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടുകൾ കൊണ്ട് ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം മുഴുവൻ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. നവംബർ 10 ന് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അന്നകൂട്ട് ഭണ്ഡാര സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭക്തർക്ക് പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും കൂടാതെ സ്ത്രീകൾ കുങ്കുമം വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
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ക്ഷേത്രത്തിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് സംഘാടകനായ വിമൽ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. രത്ലാമിലെ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അലങ്കാരങ്ങളുടെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു അലങ്കാരം ഇവിടെ ഒരുക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അലങ്കാരത്തോടൊപ്പം ക്ഷേത്ര സമുച്ചയം മുഴുവൻ വിളക്കുകളാലും പല വർണങ്ങളാലും നിറഞ്ഞ ലൈറ്റുകളാലും അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ഭക്തർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ദർശനത്തോടൊപ്പം ഭക്തർക്ക് മനോഹരമായ അലങ്കാരങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് വിമൽ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ സമുച്ചയവും സിസിടിവി ക്യാമറകൾ വഴി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. എല്ലാ സന്ദർശകരെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നവംബർ ആറ് മുതൽ 11 വരെ ഭക്തർക്കായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക ദർശന ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദീപാവലി സമയത്ത് ദേവാസിലെ ശ്രീ യോഗമായ മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രം വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും മഹത്വത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു.
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