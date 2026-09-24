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മഹാദേവ് ആപ്പ് ഇപ്പോഴും സജീവം; അനധികൃത വാതുവെപ്പിലൂടെ 94,000 കോടിയിലധികം രൂപ സമ്പാദിച്ചെന്ന് ഇഡി

മഹാദേവ് ആപ്പ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ നടത്തിയത് 94,400 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഒത്താശ നല്‍കിയെന്ന് ആരോപണം.

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Representational Image (Getty Images)
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By PTI

Published : September 24, 2026 at 5:40 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി/റായ്‌പൂർ: മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ബെറ്റിങ് ആപ്പും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വെബ്‌സൈറ്റുകളും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ 94,400 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയതായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. വിവാദ ആപ്പ് ഇപ്പോഴും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വാതുവെപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.

ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച ആറാമത്തെ കുറ്റപത്രത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 42 വ്യക്തികളെയും കമ്പനികളെയും ഇതിൽ പ്രതികളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മധ്യ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രൊമോട്ടർമാരും പാനൽ അംഗങ്ങളെന്നും, വിദേശത്തിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനധികൃത വാതുവെപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്‌മയാണ് മഹാദേവ് ആപ്പ് എന്നും ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

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'മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക്' എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആപ്പ്, വാട്‌സ്ആപ്പ്, ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജുകൾ എന്നിവ വഴി ഈ വാതുവെപ്പ് വെബ്‌സൈറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. വാതുവെപ്പിലൂടെയും വിനോദത്തിലൂടെയും പെട്ടെന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളെ ഇത് ആകർഷിക്കുന്നതായും ഏജൻസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഛത്തീസ്‌ഗഢ്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഏഴ് പൊലീസ് എഫ്‌ഐആറുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2022 ഒക്ടോബറിൽ പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം ഇഡി ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു.

Skyexchange.com, Lotus365.com തുടങ്ങിയ മഹാദേവിൻ്റെ അനുബന്ധ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ യഥാക്രമം 11,000-12,000 കോടി രൂപയും 2,400 കോടി രൂപയും അനധികൃത വരുമാനമായി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു. Skyexchange.com 2016 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ പ്രാദേശിക പൊലീസിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും സജീവമായ പിന്തുണയോടെയാണ് ആപ്പ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി.

നിയമവിരുദ്ധ വാതുവെപ്പ് റാക്കറ്റിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളും അനധികൃതമായി പണം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. "പ്രാഥമികമായ ഒരു കണക്ക് മാത്രമാണെന്നും, കൂടുതൽ കൃത്യമായ കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്നും" ഏജൻസി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ഇഡി ഇതുവരെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് കുറ്റപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും 42 വ്യക്തികളെയും കമ്പനികളെയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 14 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ഇഡി, 2,104 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇതുവരെ കണ്ടുകെട്ടി.

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TAGGED:

MAHADEV APP
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