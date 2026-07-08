മഹാദേവ് ബെറ്റിങ് ആപ്പ് കേസ്: മുഖ്യപ്രതിയായ സൗരഭ് ചന്ദ്രകർ ഒമാൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
ഇഡി, ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇൻ്റർപോൾ റെഡ് നോട്ടിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : July 8, 2026 at 6:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മഹാദേവ് ബെറ്റിങ് ആപ്പ് സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകനും മുഖ്യപ്രതിയുമായ, ഒളിവിലായിരുന്ന സൗരഭ് ചന്ദ്രകറിനെ ഒമാനിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാളെ ഒമാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി.
ബെറ്റിങ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 30 കാരനായ ഛത്തീസ്ഗഡ് നിവാസിയായ ചന്ദ്രകറിനെ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇഡി (എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്), ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇൻ്റർപോൾ റെഡ് നോട്ടിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
മഹാദേവ് വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് കേസിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ വിവിധ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി മുൻപ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ലഭിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന തുക 6,000 കോടിയാണെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തെ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചന്ദ്രകർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അനൗദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചന്ദ്രകറിനെയും അയാളുടെ പങ്കാളിയും ആപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമായ രവി ഉപ്പലിനെയും പിന്തുടരുന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ 2024 ൽ യുഎഇ അധികൃതർ ചന്ദ്രകറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ ദുബായിലായിരുന്നു താമസം എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതേസമയം, ദുബായിൽ നിന്ന് തെക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ വാനുവാടുവിലേക്ക് രവി ഉപ്പാൽ രക്ഷപ്പെട്ടതായി അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രകറിനെ ഒമാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിൽ മികച്ച ഉഭയകക്ഷി ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും തങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സാമ്പത്തിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വ്യാപാര കരാർ നടപ്പിലാക്കി
സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജൂൺ ഒന്നിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (FTA) നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യം അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2025-26 കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 11.2 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു. ചന്ദ്രകർ 2019-ൽ ദുബായിലേക്ക് പോയതായാണ് വിവരം. അതിനുമുൻപ്, ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദുർഗ് ജില്ലയിലുള്ള ഭിലായി പട്ടണത്തിൽ സഹോദരനോടൊപ്പം 'ജ്യൂസ് ഫാക്ടറി' എന്ന പേരിൽ ഒരു ജ്യൂസ് കട നടത്തിയിരുന്നു. ചന്ദ്രകറും രവി ഉപ്പലും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെ, ആരോപണവിധേയമായ വാതുവെപ്പ് റാക്കറ്റുമായി തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ശക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ചന്ദ്രകറിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ബുർജ് ഖലീഫ ഉൾപ്പെടെ 1,700 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഇഡി അറിയിച്ചിരുന്നു.
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ഇഡിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മഹാദേവ് ആപ്പ് ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വാതുവെപ്പ് സിൻഡിക്കേറ്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഒന്നിലധികം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും ടൈഗർ എക്സ്ചേഞ്ച്, ഗോൾഡ് 365, ലേസർ 247 തുടങ്ങിയ ഡൊമെയ്ൻ നാമങ്ങളിലൂടെയും നിയമവിരുദ്ധ വാതുവെപ്പ് നടത്താൻ സൗകര്യമൊരുക്കി. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അസോസിയേറ്റുകൾ നടത്തുന്ന പാനലുകൾ, ശാഖകൾ എന്നിവയുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി അധിഷ്ഠിത ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിച്ചത്. അതേസമയം, പ്രധാന പ്രൊമോട്ടർമാരായ ചന്ദ്രകറും രവി ഉപ്പലും ദുബായിൽ നിന്ന് വാതുവെപ്പ് സിൻഡിക്കേറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്വേഷണ ഏജൻസി 13 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ റായ്പ്പൂരിലെ പ്രത്യേക പിഎംഎൽഎ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അഞ്ച് കുറ്റപത്രങ്ങളിലായി ആകെ 74 സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതികളാക്കി. ചന്ദ്രകർ, രവി ഉപ്പൽ, അനിൽ അഗർവാൾ എന്ന അതുൽ, ശുഭം സോണി എന്നിവരെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ 2018 ലെ ഒളിച്ചോടിയ സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളി നിയമപ്രകാരം പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഏജൻസി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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