ETV Bharat / bharat

റാമോജി കാർണിവൈബ് 2026; പുതുവർഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി

ഹൈദരാബാദിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫിലിം സിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

NEW YEAR CELEBRATION RAMOJI FILM CITY HYDERABAD RAMOJI FILM CITY TICKET BOOKING NEW YEAR EVE FESTIVITIES
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 28, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പുതുവർഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 'റാമോജി കാർണിവൈബ് 2026' എന്ന പേരിലാണ് ആഘോഷരാവ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പവും സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പവും പങ്കുചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ പുതുവർഷത്തെ മറക്കാനാകാത്ത ഒരനുഭവമാക്കാം.

മനം നിറയ്‌ക്കുന്ന കാഴ്‌ചകളും അത്യുഗ്രൻ കലാപരിപാടികളും വേദിയിലുണ്ടാകും. അവ കണ്ടാസ്വദിച്ചും അവരോടൊപ്പം പങ്കുചേർന്നും പരിപാടി കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാം. ഹൈദരാബാദിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫിലിം സിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ എയർ ഡാൻസ് ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക.

'റാമോജി കാർണിവൈബ് 2026' ൽ സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുകയും മനോഹരമായ പ്രകടനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും ആവേശഭരിതരാക്കുന്ന സംഗീത പ്രകടനങ്ങളോടെയും അവിസ്‌മരണീയമായ ആഘോഷങ്ങളോടെയും പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാൻ വേദി അവസരം നൽകുന്നു.

ഡിസംബർ 31-ന് രാത്രി, പ്രത്യേക വിനോദ പരിപാടികൾ, അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡ് എന്നിവയോടൊപ്പം സ്വാദിഷ്‌ഠമായ ഗാല ഡിന്നർ, ഓപ്പൺ എയർ ഡാൻസ് ഫ്ലോർ നൃത്തം എന്നിവ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതുസത്സരം ആഘോഷിക്കാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വ്യത്യസ്‌ത ആഘോഷ പരിപാടികൾ...

ബുധനാഴ്‌ച രാത്രിയിലെ പ്രത്യേക വിനോദ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി, ആവേശകരമായ സ്റ്റാൻഡ്-അപ്പ് കോമഡി, ഗായകരുടെ തത്സമയ സംഗീത പരിപാടി, മാജിക് ഷോ, വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് സ്റ്റണ്ടുകൾ, കലാകാരന്മാരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും. വിവിധ വേഷവിധാനങ്ങളിലൂടെ കലാകാരന്മാർ പരിപാടികൾ നടത്തും. ഒപ്പം ആവേശകരമായ ഡിജെയും ആസ്വദിക്കാം.

കൗണ്ട്ഡൗൺ...

സന്ദർശകർക്ക് അതിരറ്റ ആവേശത്തോടെ പുതുവർഷത്തിലേക്കുള്ള കൗണ്ട്ഡൗൺ ആസ്വദിക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്‌ത ഡിജെ സംഗീതത്തിനൊപ്പം കൗണ്ട്ഡൗൺ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2026 ലെ ആവേശകരമായ കൗണ്ട്ഡൗൺ നിമിഷങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പൺ എയർ ഡാൻസ് ഫ്ലോറിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.

പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ...

കോൾ-ഓൺ ഡ്രൈവർ, ബേബി കെയർ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഡ്രൈവർ സേവനങ്ങളും ശിശു സംരക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

കുടുംബത്തോടൊപ്പം വരുന്നവർക്ക് ഈ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും യാതൊരു അസൗകര്യവുമില്ലാതെ ആഘോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും.

വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതൽ...

പുതുവത്സര പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി 7 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾക്കായി വിവിധ പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാണ്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, www.ramojifilmcity.com ൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ 76598 76598 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

Also Read: സൈനിക മുങ്ങിക്കപ്പലില്‍ ആദ്യമായി സഞ്ചരിച്ച് സര്‍വസൈന്യാധിപ കൂടിയായ രാഷ്‌ട്രപതി

TAGGED:

NEW YEAR CELEBRATION
RAMOJI FILM CITY HYDERABAD
RAMOJI FILM CITY TICKET BOOKING
NEW YEAR EVE FESTIVITIES
RAMOJI FILM CITY NEW YEAR PARTY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.