മധുരയിലെ തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറിയിലെ അഞ്ചുകോടിയുടെ സ്വര്ണ കവർച്ചയിൽ വൻ ട്വിസ്റ്റ്; പ്രശസ്ത ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസറും പ്രതിയുടെ പിതാവും പിടിയിൽ
പിടിയിലായവരിൽ നിന്നും ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോയോളം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
Published : November 14, 2026 at 6:44 PM IST
മധുര: പ്രമുഖ ആഭരണശാലയായ തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറിയിൽ നടന്ന കോടികളുടെ കവർച്ചാക്കേസിൽ അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശസ്ത യൂട്യൂബറും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ മീനാക്ഷി, മുഖ്യപ്രതിയുടെ പിതാവ് സുരേഷ് എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിടിയിലായവരിൽ നിന്നും ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോയോളം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
കവർച്ച നടന്നത് ഇങ്ങനെ
നവംബർ 12-ന് പുലർച്ചെയാണ് മധുര കലവാസൽ ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ പുതുതായി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറിയിൽ വൻ കവർച്ച നടന്നത്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ജീവനക്കാർ കട തുറന്നപ്പോഴാണ് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ, വജ്രാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയ വിവരം അറിയുന്നത്.
തുടർന്ന് പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം രൂപീകരിച്ച് കടയിലെയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തി. കടയുടെ പിൻഭാഗത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കെട്ടിയിരുന്ന തട്ടിന് മുകളിലൂടെ കയറിയ മുഖംമൂടി ധരിച്ച ഒരാൾ, ലിഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വിടവിലൂടെയാണ് അകത്തുകടന്നതെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി. ഒരു മണിക്കൂറിലധികം കടയ്ക്കുള്ളിൽ ചെലവഴിച്ച മോഷ്ടാവ് ഡിസ്പ്ലേ കേസുകളിൽ വെച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ബാഗുകളിലും ട്രോളി ബാഗുകളിലുമായി നിറച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.
നവംബർ 5-ന് റിഹേഴ്സൽ
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. കവർച്ച നടക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ്, അതായത് നവംബർ 5-ന് പുലർച്ചെയും ഇതേ മുഖംമൂടി ധരിച്ചയാൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഭാഗത്തുകൂടി കടയുടെ ടെറസിൽ കയറിയതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തി. കവർച്ച നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതി കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും റിഹേഴ്സലും നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ഇതോടെ പൊലീസ് ഉറപ്പിച്ചു.
അന്വേഷണം മുഖ്യപ്രതിയിലേക്ക്
മോഷ്ടാവ് ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട വഴികളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച പോലീസിന് പഴക്കാനാഥം അരുട്പെരുഞ്ജോതി സ്ട്രീറ്റിലെ നിഷാന്ത് കൃഷ്ണ എന്ന ബിരുദധാരിയായ യുവാവിനെക്കുറിച്ച് സംശയം തോന്നി. തുടർന്ന് വൻ പോലീസ് സംഘം ഇയാളുടെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മധുര സിറ്റി പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഇനിഗോ ദിവ്യൻ നേരിട്ടെത്തിയാണ് പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. വീടിന്റെ മുറികളിലും തട്ടിൻപുറത്തും മോഷണമുതൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു.
അതിനിടെ, മാടക്കുളം ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വയലിൽ വെച്ച് നിഷാന്ത് കൃഷ്ണ രണ്ട് ബാഗ് വസ്ത്രങ്ങൾ കത്തിച്ചതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു. അവിടെ പശുക്കളെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. നിഷാന്ത് കൃഷ്ണ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ അറസ്റ്റും വഴിത്തിരിവും
അന്വേഷണത്തിനിടെ, കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിഷാന്ത് കൃഷ്ണയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും മധുര തിരുപ്പാലൈ സ്വദേശിനിയും യൂട്യൂബറും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ മീനാക്ഷിയുടെ ഫോണിലേക്ക് കോൾ പോയതായി സൈബർ സെൽ കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മീനാക്ഷിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കവർച്ചയിലെ ഇവരുടെ പങ്ക് വ്യക്തമായത്.
തുടർന്ന് മീനാക്ഷിയെയും നിഷാന്തിന്റെ പിതാവ് സുരേഷിനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും 5 കിലോ സ്വർണം പിടിച്ചെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ മുഖ്യപ്രതി നിഷാന്ത് കൃഷ്ണയ്ക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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