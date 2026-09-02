മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇനി തമിഴ് സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ മുഴുങ്ങും; അനുമതി നൽകി ഹൈക്കോടതി
മഹാകുംഭാഭിഷേകം പോലുള്ള പ്രധാന പരിപാടികളിലാണ് സംസ്കൃത വേദങ്ങൾക്കൊപ്പം തമിഴ് മന്ത്രങ്ങളും മറ്റും ചൊല്ലാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചത്.
Published : September 2, 2026 at 2:07 PM IST
ചെന്നൈ: മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പൂജകളിൽ തമിഴ് ശ്ലോകങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലാൻ അനുമതി നൽകി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. മഹാ കുംഭാഭിഷേകം പോലുള്ള പ്രധാന പരിപാടികളിലാണ് സംസ്കൃത വേദങ്ങൾക്കൊപ്പം തമിഴ് മന്ത്രങ്ങളും മറ്റും ചൊല്ലാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചത്.
ഈ വർഷം (2026) മധുരൈ മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊടമുഴു, ഗോപുരം കലശ നന്നീരാട്ടു പെരുവിഴ, കരുവാരൈ പൂജ, വേൾവി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികളിൽ തമിഴ് തിരുമുറൈകൾ, തമിഴ് ശൈവ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സത്യഭാമ എന്ന യുവതി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണൻ രാമസാമി അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്.
സത്യഭാമ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡൻ്റാണ് താനെന്നും തമിഴ് വേദ ആഗമങ്ങൾ, ശൈവ ആഗമങ്ങൾ, നിമജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ തമിഴിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ നിമജ്ജന പരിപാടികളിൽ പ്രധാനമായി ആലപിക്കുന്നത് സംസ്കൃത മന്ത്രങ്ങളാണ്. അതേസമയം, തമിഴ് തിരുമുറൈ പാരായണക്കാർ ശ്രീകോവിലിന് പുറത്ത് ഇരുന്നാണ് തമിഴ് ഗാനങ്ങൾ ആലിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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14 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാ കുടമുഴുവൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആയതിനാൽ ഗോപുരം കലശം, ശ്രീകോവിൽ, വേൾവി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പരിപാടികളിൽ തമിഴ് തിരുമുറൈകളും തമിഴ് ശൈവ മന്ത്രങ്ങളും ആലപിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്ര പാരായണക്കാർക്ക് സംസ്കൃത വേദങ്ങൾക്കൊപ്പം തേവാരം, തിരുവാസം, തിരുമന്തിരം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തമിഴ് സ്തുതിഗീതങ്ങളും ആലപിക്കാൻ ഇതിനകം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹിന്ദു മത, എൻഡോവ്മെൻ്റ് വകുപ്പിന് വേണ്ടി ഹാജരായ പ്രത്യേക സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പൂജയുടെ പ്രധാന പരിപാടികളിലും തമിഴ് തിരുമുറൈ പാരായണക്കാർക്ക് സംസ്കൃത വേദങ്ങൾക്കൊപ്പം തമിഴ് മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലാൻ കോടതി അനുവദിച്ചു. ഈ ഉത്തരവ് മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിന് മാത്രം ബാധകമല്ലെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വകുപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹിന്ദു മത-എൻഡോവ്മെൻ്റെ വകുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
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