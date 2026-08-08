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മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസ്; ഒരാള്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍

ഭൂമി കൈക്കലാക്കിയ കേസിൽ ദിണ്ടിഗല്‍ സ്വദേശി കാളി കുമാറാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ 60 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് വിറ്റതായാണ് പരാതി.

MEENAKSHI AMMAN TEMPLE ISSUE MADURAI MEENAKSHI AMMAN TEMPLE MEENAKSHI AMMAN TRUST FRAUD CASE TRUST LAND FRAUD CASE
madurai meenakshi amman temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 1:20 PM IST

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ചെന്നൈ: മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി കൈക്കലാക്കിയ കേസിൽ ഒരാള്‍ കൂടി അറസ്റ്റില്‍. ദിണ്ടിഗല്‍ സ്വദേശി കാളി കുമാർ ആണ് ക്രൈബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഈ കേസിൽ മൂന്ന് പേർ ഇതിനകം അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

ലോകപ്രശസ്‌തമായ ആരാധനാലയങ്ങളിലൊന്നായ മധുര മീനാക്ഷി സുന്ദരേശ്വരർ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദിവസവും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ 60 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് വിറ്റതായി പരാതി ഉയർന്നത്. 1930-ൽ പുതുക്കോട്ടൈ രാജകുമാരൻ ദക്ഷിണാമൂർത്തി ദുരൈരാജ ദുരൈരാണി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഒസ്യത്ത് പ്രകാരമാണ് ഈ ഭൂമി ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചത്.

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MEENAKSHI AMMAN TEMPLE ISSUE MADURAI MEENAKSHI AMMAN TEMPLE MEENAKSHI AMMAN TRUST FRAUD CASE TRUST LAND FRAUD CASE
കാളി കുമാർ (ETV Bharat)

മധുര സിറ്റി സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. വ്യാജരേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നേടിയതിന് പുതുക്കോട്ട ജില്ലയിലെ കരംബക്കുടി സ്വദേശിയായ രാജ്‌കുമാറിനെ (40) ഓഗസ്റ്റ് 2-ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ, 60 കോടി രൂപയുടെ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഇളയരാജയെ (52) ഓഗസ്റ്റ് 3 ബെംഗളൂരുവിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. കൂടാതെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി കലക്‌ടർ അൻപളഗനും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം ജോയിൻ്റ് കമ്മിഷണറും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ സെല്ലദുരൈ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 420 (വഞ്ചന), 120(ബി) (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയതിന് മുൻ താലൂക്ക് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അൻപഴകൻ, മുൻ വില്ലേജ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ അരസൻ, സബ്-രജിസ്ട്രാർ പ്രകാശ്, അനന്തരാമൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും മധുര സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

അന്വേഷണത്തിൽ, മധുര ജില്ലയിലെ ഉസിലംപട്ടി സ്വദേശിയായ ഇളയരാജ, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ വളരെ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ പട്ടയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും, പിന്നീട് പവർ ഡീഡുകൾ വഴി ആ ഭൂമി അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായി കണ്ടെത്തി. സ്വത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ സഹായിച്ചതിനാണ് സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് സിരുമലൈ സ്വദേശിയായ കാളി കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ചോദ്യം ചെയ്‌ത ശേഷം പൊലീസ് അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയാൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

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MEENAKSHI AMMAN TEMPLE ISSUE
MADURAI MEENAKSHI AMMAN TEMPLE
MEENAKSHI AMMAN TRUST FRAUD CASE
TRUST LAND FRAUD CASE
MEENAKSHI AMMAN ILLEGAL LAND CASE

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