മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസ്; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ
ഭൂമി കൈക്കലാക്കിയ കേസിൽ ഇളയരാജ, രാജ്കുമാർ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ 60 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് വിറ്റതായിയാണ് പരാതി.
Published : August 4, 2026 at 6:12 PM IST
ചെന്നൈ: മധുര മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി കൈക്കലാക്കിയ കേസിൽ ഇളയരാജ, രാജ്കുമാർ എന്നിവരെ സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലോകപ്രശസ്തമായ ആരാധനാലയങ്ങളിലൊന്നാണ് മധുര മീനാക്ഷി സുന്ദരേശ്വരർ ക്ഷേത്രത്തില് ദിവസവും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ 60 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് വിറ്റതായിയാണ് പരാതി ഉയർന്നത്. 1930-ൽ പുതുക്കോട്ടൈ രാജകുമാരൻ ദക്ഷിണാമൂർത്തി ദുരൈരാജ ദുരൈരാണി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒസ്യത്ത് പ്രകാരമാണ് ഈ ഭൂമി ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ, മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം ജോയിൻ്റ് കമ്മീഷണറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമായ സെല്ലദുരൈ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 420 (വഞ്ചന), 120(ബി) (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തു. തുടർന്ന് ഈ ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയതിന് മുൻ താലൂക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് അൻപഴകൻ, മുൻ വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ അരസൻ, സബ്-രജിസ്ട്രാർ പ്രകാശ്, അനന്തരാമൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും മധുര സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ പാട്ടാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്ത രാമയി അയ്യർ, സെന്തമിഴ്ശെൽവി എന്നിവരുൾപ്പെടെ 19 പേർക്കെതിരെയും മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ചെല്ലദുരൈ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വ്യാജരേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നേടിയതിന് പുതുക്കോട്ട ജില്ലയിലെ കരംബക്കുടി സ്വദേശിയായ രാജ്കുമാറിനെ (40) ഓഗസ്റ്റ് 2-ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ, 60 കോടി രൂപയുടെ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഇളയരാജയെ (52) ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 3) ബെംഗളൂരുവിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അന്വേഷണത്തിൽ, മധുര ജില്ലയിലെ ഉസിലംപട്ടി സ്വദേശിയായ ഇളയരാജ, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ വളരെ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പേരിൽ പട്ടയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും, പിന്നീട് പവർ ഡീഡുകൾ വഴി ആ ഭൂമി അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also read:ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ വിട്ടയയ്ക്കും; സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം അനുവദിക്കാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം