ETV Bharat / bharat

നീറ്റ്-യൂജി കൗൺസിലിങ് പ്രക്രിയയ്‌ക്കിടെ കാറ്റഗറി മാറ്റം; എംസിസി വെബ്‌സൈറ്റ് തുറക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

​ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനും ഒസിഐ കാർഡ് ഉടമയുമായ പ്രജിത്ത് എന്ന വിദ്യാർഥിയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നീറ്റ്-യുജി 2026 പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ ഇദ്ദേഹം, അഖിലേന്ത്യാ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന കൗൺസിലിങ്ങിനായി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയപ്പോഴാണ് അബദ്ധം പറ്റിയത്

MADURA COURT ON NEET UG COUNSELLING WRONG CHOICE IN NEET UG COUNSELLING HIGH COURT MADURAI BENCH NEET UG 2026 COUNSELLING
Madurai High Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: കൗൺസിലിങ് രജിസ്ട്രേഷനിടെ അബദ്ധത്തിൽ 'ഫോറിൻ നാഷണൽ' (Foreign National) വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനായ വിദ്യാർഥിക്ക് ആശ്വാസ ഉത്തരവുമായി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച്. വിദ്യാർഥിക്ക് ഒസിഐ (OCI) വിഭാഗത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാനും കൗൺസിലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുമായി മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് വീണ്ടും തുറക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ജസ്റ്റിസ് വിക്ടോറിയ ഗൗരിയാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.

​ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനും ഒസിഐ കാർഡ് ഉടമയുമായ പ്രജിത്ത് എന്ന വിദ്യാർഥിയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നീറ്റ്-യുജി 2026 പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയ ഇദ്ദേഹം, അഖിലേന്ത്യാ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന കൗൺസിലിങ്ങിനായി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയപ്പോഴാണ് അബദ്ധം പറ്റിയത്. ഒസിഐ വിഭാഗത്തിന് പകരം അബദ്ധത്തിൽ ഫോറിൻ നാഷണൽ (ഒസിഐ ഒഴികെയുള്ളവ) എന്ന വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തുടർന്ന് ഈ പിഴവ് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എംസിസി വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒസിഐ കാർഡ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിഭാഗം 'ഫോറിൻ നാഷണൽ' എന്നതിൽ നിന്ന് 'ഒസിഐ' എന്ന് മാറ്റാനും ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും വെബ്‌സൈറ്റ് വീണ്ടും തുറക്കാൻ ഉത്തരവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

"ഒസിഐ കാറ്റഗറിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എംസിസി വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസക്തമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും എൻആർഐ അവലോകന സമിതി അവ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത റൗണ്ട് കൗൺസിലിങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കൂ" എന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വാദം. വാദം കേട്ടശേഷം "ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണിതെന്ന് കണക്കിലെടുത്ത്, ഹർജിക്കാരന് ന്യായമായ അവസരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്" കേസ് പരിഗണിച്ച ജഡ്‌ജി വിക്ടോറിയ ഗൗരി പറഞ്ഞു.

ഒസിഐ കാർഡ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എംസിസി വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രത്യേക സൗകര്യമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഹർജിക്കാരന് 'ഫോറിൻ നാഷണൽ' എന്നതിൽ നിന്ന് 'ഒസിഐ' എന്നതിലേക്ക് കാറ്റഗറി മാറ്റാനും ഒസിഐ വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്ന ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും അതുവഴി കേസ് തീർപ്പാക്കാനും മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിങ് കമ്മിറ്റി (MCC) വെബ്‌സൈറ്റ് തുറക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

വിദ്യാർഥി രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻആർഐ സ്‌ക്രൂട്ടിനി കമ്മിറ്റി അവ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

രേഖകൾ കൃത്യമാണെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിദ്യാർഥിക്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി ഹർജി തീര്‍പ്പാക്കി.

ALSO READ: ടാറ്റാ സൺസ് ചെയർമാൻ പദവിയിൽ നിന്ന് എൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻ പടി ഇറങ്ങുന്നു; കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ

TAGGED:

MADURA COURT ON NEET UG COUNSELLING
WRONG CHOICE IN NEET UG COUNSELLING
HIGH COURT MADURAI BENCH
NEET UG 2026 COUNSELLING
MADURA COURT ON NEET UG COUNSELLING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.