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മധുരയിൽ സ്വകാര്യ ബസും സർക്കാർ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് വൻ അപകടം; 6 മരണം, 41 പേർക്ക് പരിക്ക്

മധുര ജില്ലയിലെ കൊട്ടാംപട്ടിക്ക് സമീപം വഞ്ചിനഗരം നാലുവരിപ്പാതയിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മാർത്താണ്ഡത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെഎംആർ ട്രാൻസ് എന്ന സ്വകാര്യ ഓമ്‌നി ബസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടതാണ് അപകടത്തിലേയ്‌ക്ക് നയിച്ചത്.

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Bus Accident In Madurai (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 12:59 PM IST

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മധുര: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മധുര കൊട്ടാംപട്ടിക്ക് സമീപം സ്വകാര്യ സ്ലീപ്പർ ബസും സർക്കാർ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുൾപ്പെടെ ആറുപേർ മരിച്ചു. നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്വകാര്യ ബസ് ഡിവൈഡർ മറികടന്ന് എതിർദിശയിലൂടെ വരികയായിരുന്നു സർക്കാർ ബസിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ 41 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

തിങ്കളാഴ്ച (ജൂലൈ 13) പുലർച്ചെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും മാർത്താണ്ഡത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന 'കെ.എം.ആർ ട്രാൻസ്' എന്ന സ്വകാര്യ ഓമ്‌നി ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മധുര ജില്ലയിലെ കൊട്ടാംപട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള വാഞ്ചിനഗരം നാലുവരിപ്പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കവെ ബസ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവറുടെ നിയന്ത്രണം വിടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് റോഡിലെ ഡിവൈഡർ മറികടന്ന് എതിർദിശയിലുള്ള ട്രാക്കിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയ സ്വകാര്യ ബസ്, തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന തമിഴ്‌നാട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ്റെ സർക്കാർ ബസുമായി അതിശക്തമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇരു ബസുകളുടെയും മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു.

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അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യം (ETV Bharat)

ഉറങ്ങിക്കിടന്നയാളും മരിച്ചു
സർക്കാർ ബസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച ശേഷം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ബസ് ഇടത് വശത്തുള്ള വാഞ്ചിനഗരം ഗ്രാമത്തിലെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് നിന്നത്. ഈ സമയം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ഒരാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ബസ് പാഞ്ഞുകയറുകയും ഇയാൾ തൽക്ഷണം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹൈവേ പട്രോളിങ് പൊലീസാണ് അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയുമടക്കം ആറുപേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സർക്കാർ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മൂന്നുപേരും, സ്വകാര്യ ബസിലെ രണ്ട് യാത്രക്കാരും, ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ഒരാളുമാണ് മരിച്ചതെന്ന് കൊട്ടാംപട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സിറിയപുഷ്പം, ആനന്ദരാജ്, സൂര്യ, മുഹമ്മദ് യാസിൻ, എബ്രഹാം എന്നിവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരിച്ച മറ്റൊരാളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികളും പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ബസുകൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 41 പേരെ ഉടൻ തന്നെ മേലൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ചില യാത്രക്കാരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മധുര ഗവൺമെൻ്റ് രാജാജി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുലർച്ചെ നടന്ന അപകടമായതിനാൽ യാത്രക്കാരെല്ലാം നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. ഇത് അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ ഏറെനേരം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ബസുകൾ റോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാണ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.

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മധുര ജില്ലാ കലക്‌ടർ നിഷാന്ത് കൃഷണ മേലൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

വിവരമറിഞ്ഞ് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (ഡി.ഐ.ജി) അഭിനവ് കുമാർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എസ്.പി) ദേവനാഥൻ എന്നിവർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അപകടകാരണം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും മരിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മധുര ജില്ല കലക്ടർ നിഷാന്ത് കൃഷ്ണ മേലൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ചു. ഇവർക്ക് നൽകുന്ന ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും ഉറപ്പാക്കാൻ കലക്ടർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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