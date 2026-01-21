ETV Bharat / bharat

'ലിവ്‌ ഇന്‍ റിലേഷന്‍ പ്രണയ വിവാഹമായി കാണണം, സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഭാര്യ പദവി നല്‍കണം': മദ്രാസ്‌ ഹൈക്കോടതി

ലിവ്‌ ഇന്‍ റിലേഷന്‍ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഭാര്യയുടെ പരിഗണന നല്‍കണം. നിയമ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണിതെന്നും കോടതി.

Madras High Court's Madurai Bench. (ETV Bharat)
By ANI

Published : January 21, 2026 at 10:25 AM IST

ചെന്നൈ: ലിവ്‌ ഇന്‍ റിലേഷന്‍ഷിപ്പുകളില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഭാര്യ പദവി നല്‍കണമെന്ന് മദ്രാസ്‌ ഹൈക്കോടതി മധുര ബെഞ്ച്. ഇവരുടെയും ബന്ധം പ്രണയ വിവാഹമായി കണക്കാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നടത്തി ലിവ്‌ ഇന്‍ റിലേഷനില്‍ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്‌ത്രീകളെ പുരുഷന്മാര്‍ കൈവിടുന്ന പ്രവണതയ്‌ക്കെതിരെയാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം.

ലിവ്‌ ഇന്‍ റിലേഷനില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഭാര്യ പദവി നല്‍കണമെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച കോടതി ഇതുവഴി അവര്‍ക്ക് നിയമ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ യുവാവിന്‍റെ ഹര്‍ജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നടത്തി ലിവ്‌ ഇന്‍ റിലേഷനിലായ യുവതിയുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടുകയും പിന്നീട് വിവാഹത്തിന് വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഹര്‍ജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്.

യുവതിയുടെ സ്വഭാവം ശരിയല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യുവാവ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ പുരുഷന്മാര്‍ വേഗത്തില്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ സ്വഭാവത്തെകുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി ഹര്‍ജി തള്ളുകയായിരുന്നു.

ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളില്‍പ്പെട്ട് ദുര്‍ബലരായ സ്‌ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമ കോടതിക്കുണ്ടെന്നും ജഡ്‌ജി പറഞ്ഞു. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഇത്തരം പദവി നല്‍കുന്നതിലൂടെ ലിവ് ഇന്‍ റിലേഷനില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ പോലും ഭാര്യയെന്ന നിലയിലുള്ള അവകാശങ്ങള്‍ നല്‍കപ്പെടും. ലിവ്‌ ഇന്‍ റിലേഷനിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം പൂര്‍ണമായും ഇല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ജഡ്‌ജി ഒരു വിഭാഗം സ്‌ത്രീകള്‍ ഇതിന്‍റെ ഇരയാകുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

സമകാലിക ലോകത്ത് ലിവ്‌ ഇന്‍ റിലേഷന് സര്‍വ്വ സാധാരണമാണെന്നും എന്നാല്‍ ബന്ധം വഷളാകുമ്പോള്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ സ്വഭാവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയുണ്ടെന്നും ജഡ്‌ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് ഭാരതീയ നിയമ സംഹിതയിലെ സെക്ഷന്‍ 69 പ്രകാരം ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമായി കണക്കാക്കാമെന്നും വിവാഹം സാധ്യമല്ലെങ്കില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ നിയമത്തെ നേരിടണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

