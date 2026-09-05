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മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിലെ ആയുധ മോഷണം: അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല; എൻഐഎയും രംഗത്ത്

ബൊല്ലാറം മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽ നടന്ന ആയുധ മോഷണം ഇതിനോടകം രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 11:55 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിലെ ബൊല്ലാറം മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽനിന്ന് വൻതോതിൽ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ നാല് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനാകാതെ അന്വേഷണ സംഘം. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വിവിധ ഏജൻസികൾ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ആയുധപ്പുരയുടെ നടത്തിപ്പിൽ വലിയ വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

ബൊല്ലാറം മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൽ നടന്ന ആയുധ മോഷണം ഇതിനോടകം രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നത്. ഒന്നിലധികം ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമുള്ള കൃത്യമായതിനാൽ റെജിമെൻ്റിനുള്ളിലെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം.

അതിനാൽ പ്രതികളെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല. ബൊല്ലാറം പൊലീസ്, മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ തീവ്രവാദ ബന്ധം സംശയിക്കുന്നതിനാൽ ഔദ്യോഗികമായി കേസ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും (എൻഐഎ) അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.

രാത്രിയിൽ സിസിടിവികൾ ഓഫാക്കി
അന്വേഷണത്തിനിടെ വളരെ നിർണായകമായ ചില വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചു. റെജിമെൻ്റിലെ ആയുധപ്പുരയായ കോട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി കാമറകൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി രാത്രി 10.30ന് ഓഫാക്കുകയും രാവിലെ ഏഴിന് വീണ്ടും ഓണാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യാതൊരു നിർദേശവുമില്ലാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. പകൽ സമയത്തേക്കാൾ രാത്രിയിലാണ് സിസിടിവി നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ ആവശ്യമെന്നിരിക്കെ കാമറകൾ ഓഫാക്കിയത് വലിയ ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുന്നു. റെജിമെൻ്റിൽ എണ്ണൂറോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും മുൻപ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് സ്ഥലംമാറി പോയവരെയും ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

വീഴ്ചകളുടെ പരമ്പര
അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കോട്ടിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ നിരവധി വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിക്കോപ്പുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകളിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളില്ല. സംഭവത്തിന് 15 ദിവസം മുൻപ് വരെ രേഖകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ദൈനംദിന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ അനാസ്ഥയുണ്ടായി.

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അതിനാൽ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ഒറ്റയടിക്ക് കടത്തിയതല്ലെന്നും കുറേശ്ശെയായി മാറ്റിയതാണെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നിഗമനം. രാത്രിയിൽ സിസിടിവി കാമറകൾ ഓഫാക്കിയതും ആയുധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

ആയുധങ്ങൾ എവിടെ?
മോഷ്ടാക്കൾ ആരാണെന്നതിനേക്കാൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആയുധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾക്ക് പുറമെ രാത്രി കാഴ്ചകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന നൈറ്റ് വിഷൻ ബൈനോക്കുലറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്രമണം നടത്തിയാൽ വലിയ ദുരന്തമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അതിനാൽ എത്രയും വേഗം ആയുധങ്ങളും ഓരോ വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ദുരന്തം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

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MADRAS REGIMENT ARMS THEFT CASE
BOLLARAM REGIMENT THEFT
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HYD ARMS THEFT CASE UPDATES
MADRAS REGIMENT ARMS THEFT

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