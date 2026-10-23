ഹൈക്കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി തമിഴിനെ അംഗീകരിക്കണം; 2024ലെ പ്രതിഷേധത്തിലെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കി
2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ തേനിയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കെതിരെ വിചാരണക്കോടതിയിൽ കേസ് നടന്നുവരികയായിരുന്നു.
By ANI
Published : October 23, 2026 at 3:19 PM IST
ചെന്നൈ: ഹൈക്കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി തമിഴിനെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിലെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ തേനിയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്കെതിരെ വിചാരണക്കോടതിയിൽ കേസ് നടന്നുവരികയായിരുന്നു.
എസ് വിനോദ് രാജ സമർപ്പിച്ച ഹർജി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ആർ വിജയകുമാറിൻ്റെ ഉത്തരവ്. തേനി ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ തനിക്കെതിരെയും മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെയും നിലനിൽക്കുന്ന ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 2024 ഫെബ്രുവരി 11-ന് തേനി ജില്ലയിൽ ഹർജിക്കാരനും മറ്റ് ചിലരും നിയമവിരുദ്ധമായി ഒത്തുകൂടുകയും, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി തമിഴിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്ലെക്സ് ബാനർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് കേസ്.
പ്രതിഷേധിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായും ഇവർക്കെതിരെ ആരോപണമുണ്ട്. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തേനി പൊലീസ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിഷേധം ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലുള്ളതാണെന്നും, ഹർജിക്കാരനും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ തെറ്റായ പരാതിയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി തമിഴിനെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹർജിക്കാരനും മറ്റുള്ളവരും ഒത്തുകൂടിയെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നതെന്ന് ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു. മറ്റ് ആരോപണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാക്ഷികളായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഹർജിക്കാരനെതിരായ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ തുടരുന്നത് നിയമനടപടികളുടെ ദുരുപയോഗത്തിന് തുല്യമാകുമെന്ന് ജഡ്ജി വിലയിരുത്തി. മറ്റ് പ്രതികളുടെ സ്ഥിതിയും സമാനമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, ഹർജിക്കാരനും കൂട്ടുപ്രതികൾക്കുമെതിരായ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read: പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് യൂണിഫോം വാങ്ങാൻ പണം നൽകാം; പുനഃപരിശോധന ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി