അണ്ണാഡിഎംകെ എംഎൽഎമാരുടെ രാജി സ്വീകരിച്ച സംഭവം; തമിഴ്നാട് സ്പീക്കർക്ക് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ്, ഇടക്കാല ഉത്തരവില്ല
അണ്ണാ ഡിഎംകെ ചീഫ് വിപ്പ് അഗ്രി കൃഷ്ണമൂർത്തി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ നീക്കം
Published : June 17, 2026 at 6:52 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ സ്പീക്കർക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അധികാരികള്ക്കും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ്. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നടപടികൾ നിലനിൽക്കെ, അണ്ണാ ഡിഎംകെ കക്ഷിയുടെ നാല് എംഎൽഎമാരുടെ രാജി സ്വീകരിച്ച സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളിലാണ് കോടതി നടപടി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ധർമ്മാധികാരി, ജസ്റ്റിസ് ജി. അരുൾ മുരുകൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് സ്പീക്കർ, നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി, കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ എന്നിവർക്കും രാജി വെച്ച എംഎൽഎമാർക്കും നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.
എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനത്തിന്മേൽ ഇടക്കാല സ്റ്റേ അനുവദിക്കാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. അണ്ണാ ഡിഎംകെ ചീഫ് വിപ്പ് അഗ്രി കൃഷ്ണമൂർത്തി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ നീക്കം. അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അണ്ണാ ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിച്ച് ജയിക്കുകയും, പിന്നീട് പാർട്ടി വിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയിന്റെ തമിഴക വെട്രി കഴകം പാർട്ടിയിൽ ചേരുകയും ചെയ്ത നാല് എംഎൽഎമാരുടെ രാജി സ്വീകരിച്ചതാണ് ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിവികെ 108 സീറ്റുകൾ നേടിയിരുന്നുവെന്നും, പിന്നീട് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ വിവിധ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ തേടിയപ്പോൾ മെയ് 13-ന് നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ 25 അണ്ണാ ഡിഎംകെ എംഎൽഎമാർ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തുവെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പാർട്ടി വിപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത ഈ 25 പേരെയും കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ മെയ് 25-ന്, ടിവികെയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്ത മധുരാന്തകം എംഎൽഎ മരഗതം കുമാരവേൽ, പെരുന്തുറൈ എംഎൽഎ ജയകുമാർ, ധാരാപുരം എംഎൽഎ സത്യഭാമ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ പദവികൾ രാജി വെക്കുകയും മന്ത്രി ആദവ് അർജുനയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ടിവികെയിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ ചടങ്ങിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇവർക്ക് ടിവികെയുടെ അംഗത്വ കാർഡുകളും വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സമാനമായ രീതിയിൽ മെയ് 26-ന് അംബാസമുദ്രം മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ ഇസക്കി സുബ്ബയ്യയും തന്റെ പദവി രാജി വെച്ചിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരെ അയോഗ്യതാ നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ രാജി സ്വീകരിച്ച നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് അണ്ണാ ഡിഎംകെ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
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ഇതുകൂടാതെ, ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വിലക്കണമെന്നും, സ്പീക്കറുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി അയോഗ്യതാ നടപടികൾ കൃത്യമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും അണ്ണാ ഡിഎംകെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അണ്ണാ ഡിഎംകെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വി. ഗിരി കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.
സ്പീക്കർ നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും, രാജി സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണോ അതോ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രലോഭനത്താലാണോ എന്ന് ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എംഎൽഎമാർ കത്ത് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ സ്പീക്കർ രാജി സ്വീകരിച്ചതും ഇവർ ടിവികെ നേതാക്കളെ കണ്ടതും വലിയ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടനൽകുന്നുണ്ട്. രാജി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്താത്തത് കുതിരക്കച്ചവടം നടന്നു എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
എന്നാൽ, സ്പീക്കർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ഈ വാദങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർത്തു. എംഎൽഎമാർ നൽകിയ കത്തുകൾ സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് സ്പീക്കർ രാജി സ്വീകരിച്ചതെന്നും, രാജി വെച്ച അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയ ശേഷമാണ് നടപടിയുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ, രാജി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് നിർബന്ധമാണോ എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന് മറുപടിയായി സ്പീക്കറുടെ അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കിയത്, സ്പീക്കർക്ക് രാജി സമർപ്പിച്ച അംഗങ്ങളുമായി ആവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രമേ അന്വേഷണം നടത്താൻ സാധിക്കൂ എന്നും രാജിക്ക് പിന്നിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ്.
സ്പീക്കർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മതിയെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിലോ തീരുമാനങ്ങളിലോ ഇടപെടാൻ കോടതിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇടക്കാല സ്റ്റേ നൽകാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചത്. തുടർന്ന് സ്പീക്കറോടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോടും തങ്ങളുടെ വിശദമായ മറുപടി ഫയൽ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, കേസിന്റെ അടുത്ത വാദം കേൾക്കൽ ജൂൺ 29-ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു.
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