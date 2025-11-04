ETV Bharat / bharat

വീരപ്പൻ വേട്ടയിലെ അതിക്രമങ്ങൾ: ഇരകൾക്ക് 2.59 കോടി ഉടൻ നൽകണം; തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിനോട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

പ്രത്യേക ദൗത്യസേനയുടെ (എസ്‌ടിഎഫ്) അതിക്രമങ്ങൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ (എൻഎച്ച്ആർസി) സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരം വൈകുന്നത് കോടതി അലക്ഷ്യമാണെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു.

ചെന്നൈ: വീരപ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ഓപ്പറേഷനിടെ പ്രത്യേക ദൗത്യസേനയുടെ (എസ്‌ടിഎഫ്) അതിക്രമങ്ങൾക്കിരയായവർക്ക് 2.59 കോടി രൂപ ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിട്ടു. വീരപ്പനായുള്ള തിരച്ചിലിൻ്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക എസ്‌ടിഎഫ് അംഗങ്ങൾ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും പുരുഷന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ പേരിൽ മർദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ലഭിച്ച പരാതികളെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ (എൻഎച്ച്ആർസി) അതിക്രമങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അതിക്രമങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ഇരകൾക്ക് നൽകാൻ എൻഎച്ച്ആർസി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചു. ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 38 ഇരകൾക്ക് ആദ്യ ഗഡുവായി 1 കോടി 20 ലക്ഷത്തി 50 ആയിരം രൂപ സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന 3 കോടി 79 ലക്ഷം രൂപ കൂടി നൽകാൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ വീണ്ടും ഉത്തരവിട്ടതിനെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

കോടതിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എംഎം ശ്രീവാസ്തവ, ജസ്റ്റിസ് ജി അരുൾമുരുകൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. രണ്ടാം ഗഡുവായി 1 കോടി 20 ലക്ഷത്തി 50 ആയിരം രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഇരകൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ 8 കോടി രൂപ ചെലവിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായും സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു.

എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയ ശേഷം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ കടമയാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശേഷിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുക ഒരു വർഷമായിട്ടും നൽകാതെ വൈകുന്നത് കോടതി അലക്ഷ്യമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ജഡ്ജിമാർ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

2.59 കോടി രൂപ ഉടൻ നൽകാൻ ഉത്തരവ്

അഞ്ച് കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന 2.59 കോടി രൂപ ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ കോടതി തമിഴ്‌നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഉത്തരവിട്ടു. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. തുടർന്ന് കേസ് ഡിസംബർ 4-ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു.

കോടതിയുടെ വിമർശനം

2.59 കോടി രൂപ നൽകുന്നതിനെതിരെ സർക്കാർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തതിൽ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായികൾക്കും എതിരെ മാത്രമല്ലേ കേസ് എടുക്കാൻ കഴിയൂ, പാവപ്പെട്ട ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമോ എന്നും ജഡ്ജിമാർ ചോദിച്ചു. ഇരകൾക്ക് നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം ജനങ്ങളുടെ പണമാണ്, സർക്കാരിൻ്റെ പണമല്ല, ഈ പണത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി മാത്രമാണ് സർക്കാർ എന്നും ജഡ്ജിമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

