കടലില് മുങ്ങിമരിക്കുമ്പോഴും ഹെലികോപ്റ്റര് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല? കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളോട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി
ചെന്നൈ മറീന ബീച്ചിൽ തിരമാലയിൽപ്പെട്ട് യുവാവ് കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.
Published : November 9, 2026 at 8:52 PM IST
ചെന്നൈ: കടലില് ആളുകള് മുങ്ങിമരിക്കുമ്പോഴും കാണാതാകുമ്പോഴും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനായി എന്തുകൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളോട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. ചെന്നൈ മാധവാരം സ്വദേശിയായ കെ ഗോപാല് തന്റെ മകനെ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമര്പ്പിച്ച ഹേബിയസ് കോര്പ്പസ് ഹര്ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എ ഡി ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര, ജസ്റ്റിസ് പി കാര്ത്തികേയന് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിന്റെ സുപ്രധാന ഇടപെടല്. മറീന ബീച്ചില് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോള് ഭീമാകാരമായ തിരമാലകളില്പ്പെട്ട് കാണാതായ മകനെ കണ്ടെത്താന് അധികൃതര് അടിയന്തര നടപടികള് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തത്.
ഹര്ജി പരിഗണിച്ച കോടതി തിരച്ചില് രീതികളെക്കുറിച്ചും ഏജന്സികളെക്കുറിച്ചും വിശദാംശം നല്കാന് ഗ്രേറ്റര് ചെന്നൈ പൊലീസിന് നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് പൊലീസ് സമര്പ്പിച്ച സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്ട്ടില് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസീജറും (SOP) മാരിടൈം റെസ്ക്യൂ കോര്ഡിനേഷന് സെന്റര് പോലുള്ള ഏജന്സികളുടെ പങ്കും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് വിവിധ ഏജന്സികള് തമ്മില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തന വേളയില് എങ്ങനെ ഏകോപനം നടക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തതയില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
2022 ല് 'ദേശീയ സമുദ്ര തിരച്ചില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തന പദ്ധതി' (National Maritime Search and Rescue Plan) പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഏജന്സികള് കൂട്ടായ യത്നം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കില് നിരവധി ജീവനുകള് രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
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ചെന്നൈ, ചെങ്കല്പ്പട്ട് ജില്ലകളിലെ മറീന ഉള്പ്പെടെയുള്ള കിഴക്കന് തീരപ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റ് തീരങ്ങളിലും കടലില് വീഴുന്നവരെ രക്ഷിക്കാന് ഹെലികോപ്റ്ററുകള് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കോടതി ശക്തമായി ആരാഞ്ഞു. നാഷണല് മാരിടൈം സെര്ച്ച് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ കോര്ഡിനേറ്റിങ് അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ച എസ് ഒ പി (SOP) വിവരങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വിശദമായി സമര്പ്പിക്കാന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസിന്റെ തുടര്ന്നുള്ള വാദം നവംബര് 20 ലേക്ക് കോടതി മാറ്റി വെച്ചു.
മറീന ബീച്ചിലും മറ്റ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളില് നിന്ന് മനുഷ്യജീവന് രക്ഷിക്കുന്നതില് നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും രക്ഷാപ്രവര്ത്തന രീതികളും അപര്യാപ്തമാണെന്ന ശക്തമായ വിലയിരുത്തലാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഏജന്സികള് തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും സമയബന്ധിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്തതും വലിയ ജീവഹാനിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
സാങ്കേതികമായി ഏറെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടും കടലില് അപകടത്തില്പ്പെടുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് വ്യോമസേനാ സഹായമോ പ്രത്യേക ഹെലികോപ്റ്റര് സംവിധാനങ്ങളോ സജ്ജമാക്കാന് വൈകുന്നത് ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണ്. ഭാവിയില് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കര്ശനമായ സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസീജറുകളും (SOP) വേഗത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവര്ത്തന മാര്ഗങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാന് സര്ക്കാരുകള് തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്.
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