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പരാതി നൽകി ഇളയരാജ; സിനിമയിൽ 'പൊതുവാഗ എമ്മനസ് തങ്കം'എന്ന ഗാനം വിലക്കി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

ചിത്രത്തിൽ ഇളയരാജയുടെ 'പൊതുവാഗ എമ്മനസ് തങ്കം' എന്ന ഗാനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് സിനിമയിൽ ഈ ഗാനം ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഇളയരാജ ആരോപിച്ചു.

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Ilayaraaja, Madras HC (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 4:14 PM IST

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ചെന്നൈ: സംഗീതസംവിധായകൻ ജി.വി. പ്രകാശ് ചിത്രത്തിൽ ഇളയരാജ സംഗീതം നൽകിയ 'പൊതുവാഗ എമ്മനസ് തങ്കം' എന്ന ഗാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. നടൻ രജനികാന്ത് നായകനായി 1980ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മുറട്ടുകാലൈ' എന്ന സിനിമയിലെ 'പൊതുവാഗ എമ്മനസു തങ്കം' എന്ന ഗാനം മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് എതിരെ ഇളയരാജ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. സംഗീതസംവിധായകൻ ഇളയരാജ ഈണമിട്ട ഈ ഗാനം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു.

സംഗീതസംവിധായകൻ ജി.വി. പ്രകാശ്, നടിമാരായ ശ്രീഗൗരി പ്രിയ, അബ്ബാസ് എന്നിവർ അഭിനയിച്ച 'ഹാപ്പി രാജ്' എന്ന സിനിമ 2026 മാർച്ച് 27 നാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ചിത്രത്തിൽ ഇളയരാജയുടെ 'പൊതുവാഗ എമ്മനസ് തങ്കം' എന്ന ഗാനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് സിനിമയിൽ ഈ ഗാനം ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഇളയരാജ ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് പകർപ്പവകാശ നിയമപ്രകാരം സിനിമയിൽ ഈ ഗാനം നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്‌തു.

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കേസ് വാദം ജഡ്‌ജി കെ. കുമരേഷ് ബാബുവാണ് കേട്ടത്. ഇളയരാജയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ പരിഷ്‌കരിച്ച ഗാനത്തിൻ്റെ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയതിനാൽ ഗാനം സിനിമയിൽ നിരോധിക്കണമെന്ന് ഇളയരാജയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ശരവണൻ കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

കേസ് പരിഗണിച്ച ജഡ്‌ജി, ജി.വി. പ്രകാശ് അഭിനയിച്ച 'ഹാപ്പി രാജ്' എന്ന സിനിമയിലെ 'പൊതുവാഗ എമ്മനസ് തങ്കം' എന്ന ഗാനം തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവിനോടും സംവിധായകനോടും വിഷയത്തിൽ മറുപടി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. തുടർ വാദം മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്.

അന്നക്കിളി, കവികുയിൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇളയരാജ സംഗീതം നൽകിയ 134 സിനിമകളുടെ ഗാനങ്ങളുടെയും സംഗീതത്തിൻ്റേയും അവകാശം അവകാശപ്പെടുന്നതിനെതിരെ ഇളയരാജയ്ക്ക് കോടതി ഇടക്കാല നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ സിനിമകളുടെ ഗാനങ്ങളുടെ അവകാശം സരിഗമയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതിനാൽ, ആ ഗാനങ്ങൾ ആമസോൺ മ്യൂസിക്, ഐട്യൂൺസ്, ജിയോസാവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഈ ഗാനങ്ങളുടെ അവകാശം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിനകം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇടക്കാല വിലക്ക് നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇളയരാജ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച നിരസിക്കപ്പെട്ടുവെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മുൻപും സമാനമായ നിരവധി കേസുകൾ ഇളയരാജ കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

PODHUVAGA EMMANASU THANGAM ISSUE
GV PRAKASH VS ILAIYARAAJA
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