മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കാൻ സാധാരണക്കാർക്കും അവകാശമുണ്ട്; ഭരണാധികാരികൾ വിമർശന അതീതരല്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഡിഎംകെ കൗൺസിലർ സുധയ്ക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ, കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
Published : November 3, 2026 at 2:16 PM IST
ചെന്നൈ: മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കാൻ സാധാരണക്കാരായ പൗരന്മാർക്കും തുല്യ അവകാശമുണ്ടെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. ഭരണാധികാരികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും വിമർശിക്കാനും ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശം ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്കെതിരെയുള്ള അപകീർത്തിക്കേസിൽ ഡിഎംകെ കൗൺസിലർ സുധയ്ക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് എൻ. രമേശാണ് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്.
സർക്കാരിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവിധ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിധിന്യായത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ, ഭരണാധികാരികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും വിമർശിക്കാനും ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശം ഒരു മൗലികാവകാശമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 19(1)(a) അനുച്ഛേദപ്രകാരം, ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് സർക്കാരിനെ പ്രശംസിക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമല്ല, അതിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശം കൂടി നൽകുന്നുവെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഡിഎംകെ കൗൺസിലർ സുധ മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പ്രസംഗം രൂക്ഷമായതും ഭരണാധികാരികളെ അവഹേളിക്കുന്നതുമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. ഭരണഘടനയുടെ 19(2) അനുച്ഛേദപ്രകാരം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താമെങ്കിലും, അത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മതിയായ ക്രിമിനൽ കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ പൊതുസമാധാനം തകർക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ, കേവലം രാഷ്ട്രീയ വിമർശനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല.
ഭരണാധികാരികൾ വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ല
മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർ ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഭരണാധികാരികൾ വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ലെന്നും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ സൽപ്പേരിന് നിയമപരമായ സംരക്ഷണമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഭരണാധികാരികളുടെ സൽപ്പേരിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമവും പൗരന്മാരുടെ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമവും പരസ്പരവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ട സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ പൊലീസ് നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കണം. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി പൊലീസ് മാറരുതെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
പൊലീസിനെ വിമർശിച്ച് കോടതി
ഭരണകക്ഷിക്കെതിരായ പരാതികളിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതും, അതേസമയം ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾക്കെതിരായ പരാതികളിൽ നടപടിയെടുക്കാതിരിക്കുന്നതും പൊലീസിലുള്ള പൊതുജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഭരണകക്ഷിയിലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്കെതിരെ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാരോപിച്ച്, ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനെ പൊലീസ് പുലർച്ചെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ, ആ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതല്ലെന്ന് വ്യക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചു.
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അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കാതെ എന്തിനാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്? തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പൊലീസുകാർക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയാണ് എടുത്തത്? ഇര ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു സാധാരണ പൗരനായിരുന്നെങ്കിൽ സ്ഥിതി എന്താകുമായിരുന്നു? ഒരു സാധാരണ പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ എന്നും കോടതി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.
"മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കാൻ സാധാരണ പൗരനും അവകാശമുണ്ട്. അതേസമയം, സാധാരണ പൗരൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനും പൊലീസിനുമുണ്ട്. ഭരണകൂടങ്ങൾ മാറിയേക്കാം, മുഖ്യമന്ത്രിമാർ മാറിയേക്കാം. എന്നാൽ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന തത്വം ഒരിക്കലും മാറില്ല," ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.
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