ശബരിമലയില് ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് ഭക്തര്ക്ക് പ്രവേശനം തേടിയുള്ള ഹര്ജി തളളി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി
തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വെൽഫെയർ ബോർഡിലെ അംഗവും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വനിതയുമായ അനുശ്രീയാണ് ഈ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്
Published : November 25, 2026 at 3:37 PM IST
ചെന്നൈ: ശബരിമലയില് ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് ഭക്തര്ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്പ്പിച്ച പൊതുതാത്പര്യ ഹര്ജി തളളി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും ട്രാന്സ്ജെന്ഡറുമായ അനുശ്രീ സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നിലപാട് എടുത്തത്.
ശബരിമലയില് തടസമില്ലാത്ത ദര്ശനം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹര്ജിയിലെ ആവശ്യം. എന്നാല് ഇത് പൊതുതാത്പര്യഹര്ജിയായി എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ ധര്മാധികാരി, ജസ്റ്റിസ് ജി അരുള് മുരുഗന് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.
തമിഴ്നാട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വെൽഫെയർ ബോർഡിലെ അംഗവും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വനിതയുമായ അനുശ്രീയാണ് ഈ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. 2012 മുതൽ എല്ലാ വര്ഷവും താന് ശബരിമല ദര്ശനത്തിന് എത്താറുണ്ടെന്ന് അനുശ്രീ ഹര്ജിയില് പറയുന്നു. മുന് വര്ഷങ്ങളില് എല്ലാം രേഖകള് പരിശോധിച്ച് ദര്ശനം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഈ വർഷം ജനുവരി 10-ന് മെഡിക്കല് രേഖകള് ഉള്പ്പെടെ ഉണ്ടായിട്ടും താനടക്കമുളള 15 പേര്ക്ക് പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് വച്ച് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചതായി ഹര്ജിയില് പറയുന്നു.
അതേസമയം ഈ ഹർജി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട് ബാധകമായ വിഷയമാണെങ്കിൽ അവിടെ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
ശബരിമല ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്നും അവിടെയുളള ഹൈക്കോടതിക്ക് മാത്രമേ ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കാന് സാധിക്കുകയുളളുവെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാനമായ മറ്റൊരു ഹർജി ഇതിനകം കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ട്രാന്സ്ജെന്ഡര് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട ഒരാള് ഇതിനോടകം കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ കോടതി കേസ് നിലവില് പരിഗണനയിലാണെന്നും അറിയിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹർജിക്കാരി തൻ്റെ ഹർജി പിൻവലിച്ചു.
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