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'ജന നായകൻ' സിനിമയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചു; സെൻസർ ബോർഡിനും സിനിമാസംഘത്തിനും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്‌

ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ ചിത്രം മറയ്‌ക്കുകയും ജാതിഭ്രാന്തിൻ്റെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായി തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്.

JANA NAYAGAN MADRAS HIGH COURT TAMIL NADU CM JOSEPH VIJAY DEFAMATION
Madras High Court's Madurai Bench (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 4:51 PM IST

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ചെന്നൈ: ജന നായകൻ സിനിമയിൽ പപ്പപട്ടി ഗ്രാമത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സെൻസർ ബോർഡിനോടും സിനിമാ സംഘത്തോടും മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. ഉസിലാംപട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള പപ്പട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന വ്യാജ രംഗങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.

പപ്പപട്ടി ഗ്രാമവാസികളുടെ പ്രതിനിധിയായ ചിന്നസ്വാമിയാണ് കോടതിയില്‍ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ജസ്‌റ്റിസുമാരായ സി വി കാർത്തികേയൻ, ആർ ശക്തിവേൽ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടുന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ ചിത്രം മറയ്‌ക്കുകയും ജാതിഭ്രാന്തിൻ്റെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായി തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു.

ഈ ചിത്രീകരണം ഗ്രാമവാസികളുടെ അന്തസിനും പ്രശസ്‌തിക്കും കളങ്കം വരുത്തിയെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നാട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതികൾ പരിശോധിച്ച് ചിത്രത്തിലെ അപകീർത്തികരവും അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായ രംഗങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

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ആക്ഷേപകരമായ രംഗങ്ങൾ പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നതുവരെ തിയേറ്ററുകളിലോ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലോ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടക്കാല സ്‌റ്റേ ഉത്തരവിടണമെന്നും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സൽപ്പേരിന് കോട്ടം വരുത്തിയതിന് സിനിമാ സംഘത്തിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജാതിഭ്രാന്തിൻ്റെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായി ചിത്രീകരണ സംഘം ഗ്രാമത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ആ രംഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടണമെന്നും ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വിദ്യാ സാഗർ വാദിച്ചു.

ചിത്രം ആദ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് ചിത്രത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഈ അഭ്യർഥന പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു.

അതേസമയം സിനിമയിൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് പപ്പപട്ടി എന്നല്ല മറിച്ച് പാപ്പം പട്ടി എന്നാണെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ഗോവിന്ദരാജൻ വാദിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ചിത്രം കണ്ടതായി ഹർജിക്കാരൻ സമ്മതിച്ച വസ്‌തുത തന്നെ കുറ്റകരമാണെന്നും അതിനാൽ ഹർജി തള്ളണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ ഗോവിന്ദരാജൻ വാദിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസർ, നിർമാതാവ് വെങ്കട്ട് നാരായണൻ, സംവിധായകൻ എച്ച് വിനോദ് എന്നിവരോട് എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കേസിൽ വാദം കേൾക്കൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

JANA NAYAGAN
MADRAS HIGH COURT
TAMIL NADU CM JOSEPH VIJAY
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