ഹൈക്കോടതിയിൽ വിജയ്ക്ക് തിരിച്ചടി; ഒന്നരക്കോടി രൂപ പിഴ അടയ്ക്കണം

മനഃപൂർവ്വം വരുമാനം മറച്ചുവെച്ചതിന്, 2022 ജൂൺ 30-ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് വിജയിക്ക് പിഴ ചുമത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

TVK Chief Vijay (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
ചെന്നൈ: ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി തള്ളി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. 2015-16 കാലയളവിലെ മുഴുവൻ വരുമാനവും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് 1.50 കോടി രൂപ പിഴയടയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവിന് എതിരെയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.

2016-2017 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിജയ് 35.42 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം നേടിയതായി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, 2015 ൽ വിജയ്‌യുടെ വസതിയിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്‌ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തമിഴ് ചിത്രമായ 'പുലി'യിൽ നിന്ന് 15 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം നേടിയതായി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു.

മനഃപൂർവ്വം വരുമാനം മറച്ചുവെച്ചതിന്, 2022 ജൂൺ 30-ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് പിഴ ചുമത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഉത്തരവിനെതിരെ നടൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റേയും വാദം കേട്ട ശേഷം ജനുവരി 23 ന് ജസ്റ്റിസ് സെന്തിൽകുമാർ രാമമൂർത്തി വിധി പറയാൻ കേസ് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു.

നിയമപ്രകാരം 2019 ജൂൺ 30 ന് മുൻപാണ് പിഴ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടിരുന്നത് എന്ന് വിജയ് വാദം ഉന്നയിച്ചു. ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലതാമസത്തിന് ശേഷം 2022 ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നും വാദിച്ചു.

എന്നാൽ ആദായനികുതി വിലയിരുത്തലിന് എതിരായ അപ്പീൽ അവസാനിച്ച് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പിഴ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചുവെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നടൻ വിജയ്‌ക്ക് ചുമത്തിയ പിഴ ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം ശരിയാണെന്നും അതിനാൽ വിജയ് ഫയൽ ചെയ്‌ത കേസ് തള്ളണമെന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ നടൻ വിജയ്‌ക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ചുമത്തിയ 1.5 കോടി രൂപ പിഴ സാധുതയുള്ളതാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിജയ്‌ക്ക് ഒരു ഹർജിയുമായി ആദായനികുതി അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.

സമ്മർദ്ദത്തിൽ 'ജന നായകൻ'

ജനുവരി ഒൻപതിന് പൊങ്കല്‍ റിലീസായി എത്തുമെന്ന് കരുതിയ വിജയ് ചിത്രമാണ് 'ജന നായകൻ'. എന്നാല്‍ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതായതോടു കൂടി സിനിമയുടെ റിലീസും മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് നിര്‍ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീണ്ടും സിനിമ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന് മുന്‍പാകെ സമര്‍പ്പിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സമിതിക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന്‍റെ പേരിൽ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും സിനിമയെ ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കാമെന്ന് കരുതിയിരുന്നുവെന്നും വിജയ് ഈ അടുത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനായി താന്‍ മാനസികമായി തയാറെടുത്തിരുന്നുവെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ജന നായകന്‍ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും കാലതാമസം നേരിടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ചത് നിര്‍മാതാവിനെയാണെന്നും അതോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്നും വിജയ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

MADRAS HC DISMISSES VIJAY PLEA

