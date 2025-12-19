പൊതുയോഗങ്ങളും റോഡ് ഷോകളും; രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികള്ക്ക് മാർഗനിർദേശം നല്കണം, തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി
സെപ്റ്റംബർ 27 ന് കരൂരിൽ നടന്ന അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും നൽകണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
Published : December 19, 2025 at 7:58 PM IST
ചെന്നൈ: രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പൊതുയോഗങ്ങളും റോഡ് ഷോകളും നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ജനുവരി 5നകം അന്തിമ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എംഎം ശ്രീവാസ്തവ, ജസ്റ്റിസ് ജി അരുൾമുരുകൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 27 ന് കരൂരിൽ നടൻ വിജയിയുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നടത്തിയ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിക്കാനിടയായി. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ റോഡ് ഷോകൾക്കുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ടിവികെ, എഐഎഡിഎംകെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളും വ്യക്തികളും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ 28 ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പൊതുയോഗങ്ങൾക്കും റോഡ് ഷോകൾക്കുമുള്ള കരട് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഹൈക്കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
"പൊതുയോഗങ്ങളിലും റോഡ് ഷോകളിലും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, കുടിവെള്ളം, ടോയ്ലെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നിവ അതത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പൊതുയോഗങ്ങളും റോഡ് ഷോകളും നടത്താൻ സ്ഥലാനുമതി ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകണം. പൊതുയോഗങ്ങളും റോഡ് ഷോകളും നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, തീയതി, സമയം, ഉദ്ദേശ്യം, പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എണ്ണം, വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം, പ്രധാന നേതാക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. റോഡ് ഷോകൾക്ക്, പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ആരംഭ, അവസാന പോയിൻ്റുകൾ അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കണം.
മുഖ്യ അതിഥികളുടെ വരവ്, പുറപ്പെടുന്ന സമയം എന്നിവ അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കണം. സമയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അനുമതി നൽകില്ല. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശം പരിശോധിക്കുകയും നിർദിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഇതിനായി പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് പ്രത്യേകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
പരിപാടിക്ക് 10 ദിവസം മുൻപ് അനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. 50,000 ൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പാർട്ടി പരിപാടികൾക്ക് 30 ദിവസം മുൻപ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം. പ്രഥമശുശ്രൂഷ, ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അപേക്ഷകളിൽ നിർബന്ധമായും പരാമർശിക്കണം.
പരിപാടിക്ക് അനുവദിച്ച സമയം കർശനമായി പാലിക്കണം. ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദികൾ, എന്നിവ ഹൈക്കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ച കരട് മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഇവ പരിശോധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും നൽകണമെന്നും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടണമെന്നും ഉത്തരവിട്ടു.
