ശ്രീനിവാസ സേതുപതിക്ക് വോട്ടെടുപ്പുകളില് പങ്കെടുക്കാനാവില്ല; ടിവികെ എംഎല്എയ്ക്ക് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലക്ക്
ശിവഗംഗ ജില്ലയിലെ തിരുപ്പത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച ശ്രീനിവാസ സേതുപതി ഒരു വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് പെരികറുപ്പനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 83,375 വോട്ട് ശ്രീനിവാസ നേടിയപ്പോൾ 83,374 വോട്ടാണ് പെരിയകറുപ്പന് ലഭിച്ചത്.
Published : May 12, 2026 at 2:49 PM IST
ചെന്നൈ: പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വോട്ടിങ്ങിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചുള്ള തർക്കത്തിൽ ടിവികെ എംഎല്എ ശ്രീനിവാസ സേതുപതിക്ക് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലക്ക്. ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ശ്രീനിവാസ സേതുപതി വിശ്വാസ വോട്ടുകളിലും അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങളിലും നിയമസഭയിലെ സമാനമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കരുതെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം.
തുടർന്ന് സേതുപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം കോടതി റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഇതിനകം പ്രഖ്യാപിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും, വീണ്ടും എണ്ണുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുതെന്നും ജഡ്ജിമാർ വ്യക്തമാക്കി.
ജസ്റ്റിസുമാരായ എൽ വിക്ടോറിയ ഗൗരി, എൻ സെന്തിൽ കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥിയും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന പെരിയകറുപ്പൻ അടുത്തിടെ നൽകിയ ഹർജിയെത്തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ വിലക്ക്. പെരിയകറുപ്പൻ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ മതിയായ പ്രാഥമിക തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കലിനായി കേസ് മെയ് 26 ലേക്ക് മാറ്റി.
പെരിയകറുപ്പൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ
തിരുപ്പത്തൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം നമ്പർ 185 ലേക്കുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വെല്ലൂരിനടുത്തുള്ള തിരുപ്പത്തൂർ മണ്ഡലം നമ്പർ 50 ലേക്ക് തെറ്റായി അയച്ചതായി ആരോപിച്ചാണ് പെരിയകറുപ്പൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പരാതി നൽകിയത്. വോട്ട് ശരിയായ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ചേർക്കണമെന്ന് പെരിയകറുപ്പൻ കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
എന്നാൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് പെരിയകറുപ്പൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വീണ്ടെടുക്കാനും, വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥി എംഎൽഎയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കാനും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിർദേശം
ഇതനുസരിച്ച് വിഷയം അടിയന്തര കേസായി പരിഗണിച്ച് ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. തുടർന്നുള്ള വാദം കേൾക്കലിൽ, പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പെരിയകറുപ്പന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ അശ്രദ്ധ ഒരു സ്ഥാനാർഥിയുടെ വിജയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും കമ്മിഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ എണ്ണാൻ സാധിക്കൂ. വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും സൂക്ഷിക്കാൻ കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് നിർദേശിച്ചു. അതിൽ റൗണ്ട് തിരിച്ചുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ വിശദാംശങ്ങൾ, ഇവിഎം രേഖകൾ, പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ, നിരസിച്ച പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ, അവയുടെ കവറുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
കൂടാതെ, തിരുപ്പത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആകെ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളുടെ എണ്ണം, എണ്ണിയ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളുടെ എണ്ണം, മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അയച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ബാലറ്റുകളുടെ എണ്ണം, പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിലും വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാന് കോടതി കമ്മിഷനോട് നിർദേശിച്ചു. തിരുപ്പത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ 185-ലേക്ക് ഉദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾ തിരുപ്പത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ 50-ൽ കണ്ടെത്തിയാൽ, അവ തുറക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.
