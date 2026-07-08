ആംബുലൻസ് എത്തിയില്ല; ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പിറന്ന നാല് കൺമണികൾക്കും ദാരുണാന്ത്യം
തക്കസമയത്ത് ആംബുലൻസ് ലഭിക്കാത്തതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കുറവുമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്
By PTI
Published : July 8, 2026 at 12:22 PM IST
ഭോപാൽ: മാതൃത്വത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് കൺതുറന്ന നാല് കുരുന്നുകൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വെറും നിമിഷങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് മാത്രം. കൃത്യസമയത്ത് ആംബുലൻസ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യുവതി ജന്മം നൽകിയ നാല് നവജാതശിശുക്കളും ദാരുണമായി മരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ മണ്ഡ്ല ജില്ലയിലാണ് നാടിനെയാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ഈ ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവം നടന്നത്.
ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ, തക്കസമയത്ത് ആംബുലൻസ് ലഭിക്കാത്തതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കുറവുമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. കൃത്യസമയത്ത് ആംബുലൻസ് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് അവകാശപ്പെട്ടു.
മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം
നൈഗാവ് സ്വദേശിയായ രജനി സിംഗ്രാം എന്ന യുവതിക്കാണ് ഏഴാം മാസത്തിൽ പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ജില്ലാ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ ഡോ. ഡി ജെ മൊഹന്തി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇവരെ ഒരു സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ഘുതാസിലെ സർക്കാർ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനാൽ അവിടെനിന്ന് ബിച്ഛിയയിലെ സാമൂഹിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മാറ്റാൻ നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ, സാമൂഹിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ യുവതി നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടിയുമാണ് ജനിച്ചത്. മാസം തികയാതെ ജനിച്ചതിനാലും ഓരോരുത്തർക്കും ഒന്നര കിലോഗ്രാം വീതം മാത്രം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നതിനാലുമാണ് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളും മരിച്ചതെന്ന് ഡോ. മൊഹന്തി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ ബിച്ഛിയ സാമൂഹിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യുവതി അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
പരാതി ലഭിച്ചാൽ അന്വേഷണം
പ്രസവവേദന തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അടിയന്തര ആംബുലൻസ് സേവനത്തിനായി വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും യാതൊരു മറുപടിയും ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. ആംബുലൻസ് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ഭർത്താവ് ഗണേഷ് സിംഗ്രാം ആവർത്തിച്ചു. അതേസമയം, ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ യാതൊരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മണ്ഡ്ല ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് രാഹുൽ നാംദേവ് ധോട്ടെ പിടിഐയോട് വ്യക്തമാക്കി. പരാതി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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