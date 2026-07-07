വഖഫ് ബോർഡിൽ ഹിന്ദു അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി മധ്യപ്രദേശ്; നടപടി നിയമപരമെന്ന് ബിജെപി
മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരാണ് രണ്ട് ഹിന്ദു അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്
By PTI
Published : July 7, 2026 at 12:07 PM IST
ഭോപാൽ: മധ്യപ്രദേശ് വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് രണ്ട് ഹിന്ദു അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. തീരുമാനത്തെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ, വഖഫ് ബോർഡ് പള്ളികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും തീരുമാനത്തെ മതത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണരുതെന്നും ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരാണ് രണ്ട് ഹിന്ദു അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്. പുതുക്കിയ വഖഫ് നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച പുതിയ ബോർഡിൽ ഹിന്ദു അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ്. പത്തംഗ വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായി സൻവർ പട്ടേലിനെ നിയമിച്ചു. മനോജ് മാൽപാനി, അനിമേഷ് ഭാർഗവ എന്നിവരാണ് ബോർഡിലെ ഹിന്ദു അംഗങ്ങൾ. 2023ൽ മധ്യപ്രദേശ് വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാനായി നിയമിതനായ സൻവർ പട്ടേലിന് ഇത് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഊഴമാണ്.
വഖഫ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും അന്തിമ തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ആരിഫ് മസൂദ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ ഇത്തരം നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടനയും മുസ്ലിം ഇതര അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും അനുചിതമാണെന്നും ഇത് നിരവധി നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വഖഫ് ബോർഡ് രൂപീകരണത്തെയും അംഗങ്ങളുടെ നിയമനത്തെയും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വഖഫ് ബോർഡിൽ ഹിന്ദു അംഗങ്ങളെ നിയമിച്ച ബിജെപി നടപടിയെ മുൻ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി സി ശർമയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഭരണകക്ഷിക്ക് ഹിന്ദു-മുസ്ലിം, ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ വിഷയങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക മോഷണത്തിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
നിയമപരമെന്ന് ബിജെപി
നിയമവ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായി പാലിച്ചാണ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് സൻവർ പട്ടേൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിഷയം രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുകയും ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയുമാണെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയം കലർത്താനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പുതിയ വഖഫ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയും രണ്ട് ഹിന്ദു അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മധ്യപ്രദേശ് മാറിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രി വിശ്വാസ് സാരംഗ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ച അദ്ദേഹം, ഇത് ദൂരവ്യാപകവും ക്രിയാത്മകവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ എതിർപ്പുകളെയും വിശ്വാസ് സാരംഗ് തള്ളി. പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയിൽ മുസ്ലിം ഇതര വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നതെന്നും വഖഫ് ബോർഡ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെ മതത്തിൻ്റെ ലെൻസിലൂടെ കാണുന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണ്. വഖഫ് ബോർഡ് പള്ളികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
വഖഫ് ഭൂമി കൈയേറിയവർ മാത്രമേ ഈ തീരുമാനത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎ രാമേശ്വർ ശർമ പറഞ്ഞു. വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ ഭൂമി ഇന്ത്യയുടേതാണെന്നും എല്ലാവരും ഗംഗാ-യമുനാ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകാനുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി. വഖഫ് ഭൂമി ഒരു മുല്ലയുടെയോ പുരോഹിതൻ്റെയോ പേരിലല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വഖഫ് ബോർഡിലെ ഹിന്ദു അംഗങ്ങളും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുസ്ലിംകൾ ഇതിൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വഖഫ് സ്വത്ത് അപഹരിച്ചവർ തീർച്ചയായും അസ്വസ്ഥരാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് സൻവർ പട്ടേൽ, നജ്മ ഹെപ്തുല്ല, ആതിഫ് അഖീൽ, ഫൈസാൻ ഖാൻ, ഫാത്തിമ ചൗധരി, ഷൈസ്ത സുൽത്താൻ, ഷബാന ഖാൻ, മനോജ് മാൽപാനി, അനിമേഷ് ഭാർഗവ എന്നിവരാണ് പത്തംഗ ബോർഡിലുള്ളത്. സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് കമ്മിഷണർ ബോർഡിലെ എക്സ് ഒഫിഷ്യോ അംഗമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകരിച്ച നിയമപരമായ സ്ഥാപനമാണ് വഖഫ് ബോർഡ്. വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുക, അവയുടെ ഉപയോഗവും വരുമാനവും നിരീക്ഷിക്കുക, അനധികൃത കൈയേറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക, മതപരവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമൂഹികവുമായ ക്ഷേമ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ബോർഡിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലകൾ.
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