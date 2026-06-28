മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനം; ഗുണമേന്മ കമ്പനികളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്ന് പീയുഷ് ഗോയൽ
ലണ്ടനിൽ ജൂൺ 27ന് നടന്ന ബിസിനസ് പ്ലീനറി സെഷനിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഗോയൽ ഇന്ത്യയിലെ സംരംഭകരുടെ ആഗോള മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.
By PTI
Published : June 28, 2026 at 2:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ലേബൽ ഇനി ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഉറവിടം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ലെന്നും അത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായയും ഗുണമേന്മയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ. ഗുണമേന്മ എന്നത് കമ്പനികളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും അത് ഒരു ദേശീയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ലണ്ടനിൽ ജൂൺ 27ന് നടന്ന ബിസിനസ് പ്ലീനറി സെഷനിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഗോയൽ ഇന്ത്യയിലെ സംരംഭകരുടെ ആഗോള മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ അംബൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്ലോറൻസ് ഷൂ കമ്പനി സ്ഥാപകൻ അഖീൽ അഹമ്മദ് പനാരുണയുടെ വിജയകഥ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പ്രതികരണം.
ഇന്ത്യൻ ചെരുപ്പിന് ആഗോള വിപണിയിൽ അംഗീകാരം
കെയ്റോ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉപഭോക്താവ് ആഡംബര ബ്രാൻഡായ ഹ്യൂഗോ ബോസ് ചെരുപ്പ് കണ്ടതും അതിൻ്റെ ലേബൽ പരിശോധിച്ചതുമാണ് ഗോയൽ പങ്കുവെച്ച കഥയിലെ പ്രധാന ഭാഗം. ചെരുപ്പിൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ആ ചെരുപ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ അംബൂരിലുള്ള പനാരുണയുടെ കമ്പനിയാണ് നിർമിച്ചത്. ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ഗോയൽ പറഞ്ഞു.
ഗുണമേന്മയും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തവും
അഖീൽ അഹമ്മദ് പനാരുണയെ പോലുള്ള സംരംഭകർ ഗുണമേന്മയെ ഒരു ബിസിനസ് മാനദണ്ഡമായി മാത്രം കാണുന്നില്ലെന്നും, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും ഗോയൽ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ കരകൗശലവും നിർമാണ ശേഷിയും ലോകപ്രശസ്ത ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൂടെ ആഗോള വിപണിയിലെത്താൻ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതോടൊപ്പം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ വലിയ തോതിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിർമാണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുകയും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഗോയൽ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ യുകെ വ്യാപാര കരാറും പുതിയ അവസരങ്ങളും
ജൂൺ 25 മുതൽ 27 വരെ നടന്ന ഔദ്യോഗിക ലണ്ടൻ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് ഗോയൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. ഇന്ത്യ യുകെ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക വ്യാപാര കരാർ നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കായാണ് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെത്തിയത്.
ജൂലൈ 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഈ കരാർ വഴി ഇന്ത്യൻ തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ലെതർ, ചെരുപ്പ് തുടങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് നികുതി രഹിത പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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