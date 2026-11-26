എം സുചിത്രയ്ക്ക് റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്; 37 വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന് ആദരം
അച്ചടി, ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണ രംഗത്തും നീണ്ട കാലത്തെ മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ വലിയ അംഗീകാരം
Published : November 26, 2026 at 6:07 AM IST
വിജയവാഡ: നാല് പതിറ്റാണ്ടോളമായി കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ പരിസ്ഥിതി, മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷിയായ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തക എം സുചിത്രയ്ക്ക് 2026ലെ റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡിൻ്റെ ആദരം. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി സബ് എഡിറ്ററായി തുടങ്ങിയ യാത്രയിൽ നാടകീയതകളോ വിധിയുടെ ഇടപെടലുകളോ ഇല്ലെന്നും, അതൊരു സ്വാഭാവിക പരിണാമമായിരുന്നെന്നുമാണ് അവർ ശാന്തമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
അച്ചടി, ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലും സ്വതന്ത്ര ഗവേഷണ രംഗത്തും നീണ്ട കാലത്തെ മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ വലിയ അംഗീകാരം. ഡൗൺ ടു എർത്ത്, ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, ദി വയർ, ദി കാരവൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ അവർ പുരസ്കാരലബ്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. 2026 നവംബർ 16ന് വിജയവാഡയിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ നസീറിൽനിന്ന് സുചിത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ, റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ സിഎച്ച് കിരൺ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ ടെലിവിഷൻ അവതാരകർ തൊണ്ടപൊട്ടുമാറുച്ചത്തിൽ അലറുന്ന ഇന്ത്യൻ മാധ്യമലോകത്ത്, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പഴയകാല മാധ്യമശൈലിയുടെ വക്താവാണ് സുചിത്ര. ശീതീകരിച്ച ഓഫിസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്തയുടെ യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്നാണ് അവരുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. നേരിട്ട് സ്ഥലത്തെത്തിയാലേ അവിടത്തെ അനുഭവവും മണവും നിറവും മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദങ്ങളും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനാകൂ എന്ന് സാവധാനവും വ്യക്തവുമായ ശബ്ദത്തിൽ അവർ പറയുന്നു.
സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തുക, ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക, യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എഴുതുക എന്ന ലളിതമായ രീതിയാണ് തൻ്റേതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ നിയമങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പാലിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയത്. കൊച്ചിക്ക് മുകളിൽ 12 ദിവസം തങ്ങിനിന്ന വിഷപ്പുകയുടെ രൂക്ഷഗന്ധം ശ്വസിക്കുമ്പോഴും, ജീവനോടെ തിരിച്ചെത്തരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അനധികൃത മണൽവാരൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോഴും ആ വെല്ലുവിളി എത്ര വലുതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും.
സഹാനുഭൂതിയുടെ ഭൗതികശാസ്ത്രം
ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ആദിവാസി ഊരുകളിലെ മാതൃമരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകയായി മാറിയതെന്ന ചോദ്യത്തിന് അവരുടെ ഉത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ യുക്തിയുണ്ട്. കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ഒരു വസ്തു തകരുന്നതുവരെ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദൃശ്യ ശക്തികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അതേ സൂക്ഷ്മതയാണ് പൊതുനയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും താൻ പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് സുചിത്ര വിശദീകരിക്കുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിസ്ഥിതി എന്നത് വെറും മരങ്ങളുടെയോ പുഴകളുടെയോ കാർബൺ കണക്കുകളുടെയോ കൂട്ടമല്ല, അതൊരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് ഏറ്റവും കുറവ് കാരണക്കാരായ കർഷകർ, ആദിവാസികൾ, അവരിൽതന്നെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ദുരന്തങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറച്ചുകാണിക്കുന്ന മയപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകളെ സുചിത്ര പൂർണമായും നിരാകരിക്കുന്നു. ഇതിനെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്നല്ല, കാലാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ അടിവരയിടുന്നു. കഴിഞ്ഞ 37 വർഷമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധികളെ അവർ നിരന്തരം പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏക ആദിവാസി ബ്ലോക്കായ അട്ടപ്പാടിയിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ആരോഗ്യരംഗത്തെ വീഴ്ചകൾ, ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ മാതൃ-ശിശു മരണങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അവർ നടത്തിയ അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടുകൾ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 2006ൽ മനിലയിൽ നടന്ന ഡവലപ്പിങ് ഏഷ്യ ജേണലിസം അവാർഡിൽ ഓവറോൾ ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് ജേണലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയായി മാറാൻ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാരണമായി.
ആദിവാസി ഭൂസമരമായ നിൽപുസമരത്തിൽ പോരാളികൾക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ട സുചിത്ര, നിലമ്പൂരിലെ ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുരുങ്ങിവരുന്ന ജീവിതലോകത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായി എഴുതി. നക്സൽബാരി, ശ്രീകാകുളം പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലെ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട വനിതാ പോരാളികളുടെ വാമൊഴി ചരിത്രങ്ങളും അവർ തേടിപ്പിടിച്ചു. സമുദ്രനിരപ്പിന് താഴെയുള്ള ദാഹം എന്ന നിലയിൽ കുട്ടനാട്ടിലെ കുടിവെള്ള പ്രതിസന്ധിയും അവരുടെ തൂലികയിൽ വിഷയമായി. ചുറ്റും വെള്ളമുണ്ടായിട്ടും ഉപ്പുവെള്ളവും കാർഷിക രാസമാലിന്യങ്ങളും കാരണം ഒരു തുള്ളി ശുദ്ധജലം പോലും കിട്ടാതെ വലയുന്ന ജനങ്ങളുടെ ദുരിതമായിരുന്നു അത്. 2023ൽ കൊച്ചിയിലെ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യപ്ലാൻ്റിന് തീപിടിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയോളം നഗരം വിഷപ്പുകയിൽ ശ്വാസംമുട്ടിയപ്പോൾ അതിനെ വെറുമൊരു നഗരസഭാ വീഴ്ചയായി കാണാൻ അവർ തയാറായില്ല. മാലിന്യ സംസ്കരണ വിദഗ്ധൻ സി സുരേന്ദ്രനാഥുമായി ചേർന്ന് ചോക്കിങ് ഓൺ ടോക്സിക് സ്മോക്ക് എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ റിപ്പോർട്ട് അവർ തയാറാക്കി. ഖരമാലിന്യ നിയമങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാപിതവും ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ളതുമായ ലംഘനങ്ങളുടെ അനിവാര്യ ഫലമായിരുന്നു ആ തീപിടിത്തമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് തുറന്നുകാട്ടി.
അനീതിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം
സൗകര്യപ്രദമായ മിഥ്യാധാരണകളെ പൊളിച്ചടുക്കുന്നതാണ് സുചിത്രയുടെ സംസാരരീതി. മാലിന്യമുക്ത മാതൃകാ സംസ്ഥാനം എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കേരളം തങ്ങളുടെ മാലിന്യം പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയാണെന്ന് അവർ തുറന്നടിക്കുന്നു. ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങളും അതിർത്തി കടന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും മറ്റും കടത്തുകയാണ്. മാലിന്യപ്രശ്നം വെറുമൊരു സാങ്കേതിക വിഷയമല്ല, അതൊരു വർഗ-ജാതി പ്രശ്നം കൂടിയാണെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മാലിന്യം ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തള്ളുന്നതുപോലെ, സമ്പന്ന മേഖലകൾ അവരുടെ മാലിന്യപ്ലാൻ്റുകൾ ദരിദ്ര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് അടിച്ചേൽപിക്കുന്നത്. എവിടെയൊരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിച്ചാലും അത് അനിവാര്യമായും പാവപ്പെട്ടവരുടെ വാസസ്ഥലത്തായിരിക്കും. അവിടത്തുകാരുടെ ആരോഗ്യവും ഉപജീവനമാർഗവുമാണ് തകരുന്നത്. അതിനാൽ ഇത് നീതിയുടെ പ്രശ്നം കൂടിയാണെന്ന് സുചിത്ര പറയുന്നു.
പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗാഡ്ഗിൽ, കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളിന്മേലുള്ള തർക്കത്തിലും ഇതേ സംഘർഷമാണ് അവർ കാണുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെയും പ്രാദേശിക കർഷകരുടെ ഉപജീവനത്തെയും നേർക്കുനേർ നിർത്തിയ ഈ സങ്കീർണ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 2021ൽ ഡോക്ടർ ലാവണ്യ സുരേഷുമായി ചേർന്ന് സൂയിസൈഡൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന പഠനഗ്രന്ഥം അവർ രചിച്ചു. ഒരു സർക്കാർ മന്ത്രാലയത്തിലിരുന്ന് ഭൂപടത്തിൽ ഒരു വരയിട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്.
സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ
നോട്ടുബുക്കുമായി വ്യവസ്ഥിതിയോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടുന്ന സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തക എന്ന കാൽപനിക ചിത്രത്തിനപ്പുറം, യാഥാർഥ്യം ഏറെ ഏകാന്തതയും അപകടവും നിറഞ്ഞതാണെന്ന് സുചിത്ര തുറന്നുസമ്മതിക്കുന്നു. ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും പിൻബലമോ പിന്തുണയോ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമല്ല. ഈ രംഗത്തെ ഭീകരമായ കണക്കുകളും അവർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട 2026ലെ ലോക മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ 180 രാജ്യങ്ങളിൽ 157-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. 2014നും 2024നും ഇടയിൽ രാജ്യത്ത് 28 മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിൽ പകുതിയോളം പേർ, അതായത് കുറഞ്ഞത് 13 പേരെങ്കിലും അനധികൃത ഖനനവും മണൽ മാഫിയയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്. ഓബുലാപുരത്തെ അനധികൃത ഇരുമ്പയിര് ഖനനവും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പുഴമണൽ കൊള്ളയും വിശദമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സുചിത്രയ്ക്ക് ഈ അപകടസാധ്യതകൾ നേരിട്ടറിയാം.
ഇത്രയേറെ ധൈര്യം എവിടെനിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന്, താൻ ഭയമില്ലാതെ ജനിച്ചയാളാണെന്ന വാദത്തെ അവർ ചിരിച്ചുതള്ളുന്നു. ജന്മനാ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും, എന്നാൽ വർഷങ്ങളോളം ആത്മാർഥമായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ധൈര്യം സ്വാഭാവികമായി വന്നുചേരുമെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഭയത്തിൻ്റെ അഭാവമല്ല ധൈര്യം, മറിച്ച് ശീലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെടുന്നതാണത്. വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും, ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വക്താവാകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും, അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയെന്നത് രണ്ടാമതൊരു സ്വഭാവമായി മാറുമെന്നാണ് സുചിത്രയുടെ അനുഭവം.
റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചതിനെ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമായല്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായാണ് അവർ കാണുന്നത്. സത്യസന്ധമായ പൊതുതാത്പര്യ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തോട് പ്രതിബദ്ധത പുലർത്താനും, സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ തുടർന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള പുതുക്കിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണിതെന്ന് എം സുചിത്ര വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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