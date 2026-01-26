"ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരവധി ഭാഷകള് ഉണ്ട്, സമാനതയിലല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വൈവിധ്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി", ബിജെപിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് എം കെ സ്റ്റാലിൻ
"ഓരോ പൗരനും അന്തസോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ പുരോഗമിക്കുന്നത്" -എംകെ സ്റ്റാലിന്.
ചെന്നൈ: റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ബിജെപിയെയും രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ. രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി സമാനതയിലല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ വൈവിധ്യത്തിലാണെന്ന് സ്റ്റാലിൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില് ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. സംസ്കാരങ്ങൾ പരസ്പരം സമ്പന്നമാക്കുകയും ഭാഷകൾ അഭിമാനത്തോടെ സഹവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരവധി ഭാഷകള് ഉണ്ടെന്നും വ്യത്യസ്ത സ്വത്വങ്ങളിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ പരാമർശിച്ചു. "ഓരോ പൗരനും അന്തസോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ പുരോഗമിക്കുന്നത്" അദ്ദേഹം എക്സില് എഴുതി.
"സംസ്കാരങ്ങൾ ഭാഷകള്, വിശ്വാസങ്ങള് എന്നിവ അഭിമാനത്തോടെ സഹവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരിക്കണം നമ്മുടേത്. നമ്മുടെ ശക്തി സമാനതയിലല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ വൈവിധ്യത്തിലാണ്. വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, സ്വത്വം സ്വാഭാവികമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഭാവി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തുറന്നിരിക്കും. റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ, ഇന്ത്യ ബഹുസ്വരതയും അഭിമാനവുമാണ്" സ്റ്റാലിന് പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാടിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ ആരെയും പിന്നിലാക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഗവര്ണര്
2047 ഓടെ സ്വാശ്രയവും വികസിതവുമായ ഒരു ഭാരതം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ എൻ രവിയും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ത്യാഗം സഹിച്ച എണ്ണമറ്റ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനകളെയും ഗവര്ണര് ചടങ്ങില് ഓര്മ്മിച്ചു. വളരെ ശക്തവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ ഒരു ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകിയ ശില്പികള്ക്ക് ഗവർണര് ഹൃദയംഗമമായ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. ജനാധിപത്യം നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന പൈതൃകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നിരവധി കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താവാണ് തമിഴ്നാട് എന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. 6,626 കോടി രൂപയുടെ നിലവിലെ റെയിൽവേ ബജറ്റ് വിഹിതം, 80-ലധികം സ്റ്റേഷനുകൾ നവീകരിക്കൽ, വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ വഴി പ്രാദേശിക കണക്റ്റിവിറ്റി വർധി പ്പിക്കൽ എന്നിവയിലും തമിഴ്നാടിന് ഗുണമാണുണ്ടായത്.
ഈ ബഹുമുഖ വികസനങ്ങൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുകയും, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച മാനുഷിക വിഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, കർഷകർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, നെയ്ത്തുകാർ, കരകൗശല വിദഗ്ധർ, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയ്ക്കായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകണമെന്ന് താൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 2047 ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്വയംപര്യാപ്തവും വികസിതവുമായ ഒരു ഭാരതം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് ഗവര്ണര് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
