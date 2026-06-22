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ലഖ്‌നൗവിൽ കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ വൻ തീപിടിത്തം; 14 പേര്‍ മരിച്ചു, നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്നുണ്ടായ തീപിടിത്തം നിമിഷങ്ങൾക്കകം മറ്റ് നിലകളിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു.

Aliganj fire accident Lucknow Fire Accident rescue operation
ലഖ്‌നൗ കോച്ചിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തീപിടുത്തം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 5:28 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 6:04 PM IST

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ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ലഖ്‌നൗവിലെ അലിഗഞ്ച് പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ വൻ തീപിടിത്തം. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒന്നാംനിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കോച്ചിങ് സെൻ് റിലാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ പതിനാല് പേര്‍ മരിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിരവധി ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്നുണ്ടായ തീപിടിത്തം നിമിഷങ്ങൾക്കകം മറ്റ് നിലകളിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു.

തീ ആളിപ്പടർന്നതോടെ രക്ഷപെടാൻ മറ്റ് വഴികളില്ലാതെ ജീവനക്കാർ കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തെ വൈദ്യുത ലൈനുകളിലും കേബിളുകളിലും തൂങ്ങി താഴേക്ക് ചാടിയാണ് ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്.

ALIGANJ FIRE ACCIDENT LUCKNOW FIRE ACCIDENT RESCUE OPERATION
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു (ANI)

അലിഗഞ്ചിലെ ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പിന് മുകളിലുള്ള ഓഫീസിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മുപ്പതിലധികം ജീവനക്കാർ ഓഫീസിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുക ഉയർന്നതോടെ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ വലിയ രീതിയിൽ പരിഭ്രാന്തി പരന്നു. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വഴിയില്ലാതായതോടെ, കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കേബിൾ വയറുകളിലൂടെ തൂങ്ങി താഴേക്ക് ചാടാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ താഴേക്ക് ചാടുന്നതിനിടയിൽ ഒരു യുവതി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

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തീപിടിത്തമുണ്ടായി അരമണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫയർഫോഴ്‌സ് വാഹനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിച്ചു. നിലവിൽ നിരവധി ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ തീയുടെ തീവ്രത ഇതുവരെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ആറ് മുതൽ ഏഴ് പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ALIGANJ FIRE ACCIDENT LUCKNOW FIRE ACCIDENT RESCUE OPERATION
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ലഖ്‌നൗ അലിഗഞ്ചിലുണ്ടായ ഈ ദാരുണമായ തീപിടിത്ത വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് സംഭവത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. അപകടത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് എത്രയും വേഗം സംഭവസ്ഥലത്ത് നേരിട്ടെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു. ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും, പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭ്യമായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചതും സൗജന്യവുമായ ചികിത്സ ഉടൻ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും മുഖ്യമന്ത്രി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്ത് കൺട്രോൾ റൂം തുറക്കാനും, അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളും എല്ലാ തലങ്ങളിലും അതീവ ജാഗ്രതയും സന്നദ്ധതയും പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

ALIGANJ FIRE ACCIDENT LUCKNOW FIRE ACCIDENT RESCUE OPERATION
അവശിഷ്‌ടങ്ങളുടെ ദൃശ്യം. (ANI)

ഇതിനിടെ, പ്രദേശത്തെ കനത്ത പുകപടലങ്ങൾക്കിടയിലും അഗ്നിശമന സേനയുടെ നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ്. നിലവിൽ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ എത്രപേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ കൃത്യമായ സ്ഥിരീകരണമില്ലെങ്കിലും ആറോ ഏഴോ ജീവനക്കാർ ഇപ്പോഴും അകത്തുണ്ടെന്നാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ നൽകുന്ന വിവരം. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലെ തീ പൂർണ്ണമായും അണച്ച് പുക നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൃത്യമായ നാശനഷ്‌ടങ്ങളും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുപറയാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

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Last Updated : June 22, 2026 at 6:04 PM IST

TAGGED:

ALIGANJ
FIRE ACCIDENT
LUCKNOW FIRE ACCIDENT
RESCUE OPERATION
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