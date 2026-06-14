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അപൂർവ രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിലില്ല; മൂന്ന് വയസുകാരൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അപൂർവ രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 'എൽആർബിഎ കുറവ്' ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

LRBA DEFICIENCY DELHI HC HEALTH LATEST NEWS MALAYALAM
Jagat Prakash Nadda (ETV Bharat)
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By ANI

Published : June 14, 2026 at 4:54 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജനിതക വൈകല്യമായ 'എൽആർബിഎ അപര്യാപ്‌തത' (ലിപ്പോപൊളിസാച്ചറൈഡ്-റെസ്പോൺസീവ് ബീജ്-ലൈക്ക് ആങ്കർ പ്രോട്ടീൻ) ബാധിച്ച മൂന്ന് വയസുള്ള കുട്ടിക്ക് ദേശീയ അപൂർവ രോഗ നയം (എൻപിആർഡി) 2021 പ്രകാരം സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അർഹതയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അപൂർവ രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 'എൽആർബിഎ കുറവ്' ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

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2021ലെ എൻപിആർഡി പ്രകാരം കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പിതാവും രക്ഷിതാവും റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. പട്ടികയിൽ പറയുന്ന 63 അപൂർവ രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ സഹായം നൽകുന്നതെന്നും ഇതിനുവേണ്ടി എൻപിആർഡി 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

സത്യവാങ്മൂലം അനുസരിച്ച്, എൽആർബിഎ കുറവ് ഒരു പരിരക്ഷിത രോഗമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനാൽ, പദ്ധതി പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഹർജിക്കാരൻ പാലിക്കുന്നില്ല. വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ലിസ്റ്റിനപ്പുറം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് "നിയമം പരിമിതമാണ്" സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

തീരുമാനത്തിൽ ഏകപക്ഷീയതയോ നിയമവിരുദ്ധതയോ ആരോപിക്കാനാവില്ലെന്നും 2021 ലെ എൻപിആർഡിയുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ഒരു രോഗത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത് സർക്കാർ നയത്തിന് എതിരാണെന്നും കേന്ദ്രം വാദിച്ചു. പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പട്ടിക വിപുലീകരിക്കുന്നത് ഒരു നയപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടലിലൂടെ സാധ്യമാവുന്ന ഒന്നല്ല ഇതെന്നും കേന്ദ്രം സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

ആരോഗ്യത്തിനുള്ള അവകാശം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് കീഴിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ മെഡിക്കൽ ചികിത്സാ ചെലവുകളും യൂണിയൻ പൂർണമായും അണ്ടർറൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മൗലികാവകാശവുമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാദിച്ചു. പൊതുജനാരോഗ്യവും ആശുപത്രികളും ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപൂർവ രോഗങ്ങളുടെ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 15 എൻപിആർഡി കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും സത്യവാങമൂലത്തിൽ പരമാർശിക്കുന്നുണ്ട്.

ചികിത്സാ ശിപാർശകളും ധനസഹായ അഭ്യർഥനകളും ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് നടത്തുന്നത്. നിർദ്ദിഷ്‌ട രോഗികൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ 2021 ലെ എൻപിആർഡി പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം തേടുന്നതിനാൽ, ഹർജി തള്ളണമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അപൂർവ ജനിതക വൈകല്യമായ എൽആർബിഎ ഡെഫിഷ്യൻസി ബാധിച്ച കുട്ടിയുടെ പേരിലാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2021 ലെ ദേശീയ അപൂർവ രോഗ നയം പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സാമ്പത്തിക സഹായം തേടിയിരുന്നു.

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