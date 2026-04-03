പാചകവാതക തട്ടിപ്പുകാരെ പിടികൂടി, 1.26 കോടി രൂപ വില വരുന്ന പാചകവാതകം പിടികൂടി
By PTI
Published : April 3, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:34 PM IST
മുംബൈ: പാചകവാതക കള്ളക്കടത്ത് കേന്ദ്രത്തെ പിടികൂടി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജി നഗറിലാണ് സംഭവം. ടാങ്കറുകളില് പാചകവാതകം കടത്തുന്ന സംഘമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 1.26 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന പാചകവാതകം ഇവരില് നിന്ന് പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.
ചില രഹസ്യ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഏറെ വൈകി ഖൊജെവാഡി ശിവാര് മേഖലയിലെ ചിലയിടങ്ങളില് മഹാരാഷ്ട്ര വിജിലന്സ് സെല് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സംഘത്തെ പിടികൂടിയത്.
Also Read: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം:ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം- പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയ്ക്കായി ബദല് മാര്ഗങ്ങള് തേടുമെന്ന് കേന്ദ്രം
വിജിലന്സ് സെല് മേധാവി ഗണേശ് ബെല്ലാലെയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടികള്. ഹിന്ദുസ്ഥാന് പെട്രോളിയം കോര്പ്പറേഷന്റെ സീല് നീക്കിയ ശേഷം മോഷ്ടിച്ച പാചകവാതകം ചെറിയ വാണിജ്യ, ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ ഇവരെ കയ്യോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. രണ്ട് പേരെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടികൂടി. രണ്ട് ടാങ്കറുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. മഹാരാഷ്ട്ര രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള 43 കെ,5921, എംഎച്ച് 43 സികെ 5747 എന്നീ ടാങ്കറുകളാണ് പിടികൂടിയത്. ഇതില് 35220 കിലോ പാചകവാതകം ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 സിലിണ്ടറുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതില് 19.2 കിലോയുടെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളും 14.2 കിലോയുടെ ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടറുകളുമുണ്ടായിരുന്നു.
പിടിച്ചെടുത്ത പാചകവാതകത്തിന് ആകെ 1.26 കോടി രൂപ വിപണി വിലയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. 2,480 ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പ്രതിമാസം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാചകവാതകത്തിന് തുല്യമായതാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരുടെ അടുക്കളയിലെത്തേണ്ട പാചകവാതകമാണ് ഇത്തരത്ില് മോഷ്ടിച്ചത്.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഊര്ജ്ജവിതരണം തടസപ്പെട്ടതോടെ പാചകവാതകവും മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളും പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നതും അനധികൃതമായി സംഭരിക്കുന്നതും അനധികൃത കച്ചവടവും അടക്കം തടയുന്നതിന് അധികൃതര് ശക്തമായ നടപടികള് സ്വീകരിച്ച് വരികയാണ്. ഒപ്പം രാജ്യത്ത് ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് വേണ്ട നടപടികളും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് കൈക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്.
പാചക വാതകം സമാഹരിക്കാന് ഉറവിട വൈവിധ്യം നടത്തി വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് പുതുതായി ഇവ കണ്ടെത്തും. സമാനമായി ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകവും വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നെത്തിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാര്ഹിക ഉപയോക്താക്കള്ക്കുള്ള പാചക വാതകത്തിന്റെ വിലയില് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകത്തിന്റെ പൂഴ്ത്തി വയ്പും കരിംചന്തയും തടയാന് നിരന്തരം പരിശോധനകള് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
പൈപ്പ് വഴിയുള്ള പ്രകൃതി വാതക കണക്ഷനുകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് നടപടികള് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഊര്ജ്ജോപഭോഗം കൂടുന്ന വേനല്ക്കാലത്ത് തടസമില്ലാതെ എത്തിക്കാനായി വാതകം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 7-8 ജിഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളില് വാതക കരുതല് വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. തെര്മല് പവര് സ്റ്റേഷനുകളില് കൂടുതല് കല്ക്കരി എത്തിക്കുമെന്നും വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു.