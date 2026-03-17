എൽപിജി ഇ-കെവൈസി; നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടത് ആരെല്ലാം, വിശദീകരിച്ച് പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം

എല്ലാ ഗാർഹിക എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കളും ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനു ശേഷമാണ് പുതിയ വിശദീകരണം.

Published : March 17, 2026 at 5:01 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് പാചക വാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ, ആധാർ അധിഷ്‌ഠിത ബയോമെട്രിക് ഇ-കെവൈസി എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ആവശ്യമില്ലെന്ന് പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം. കെവൈസി നടപടികള്‍ ആധികാരികതയില്ലാത്ത എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂവെന്ന് ചൊവ്വാഴ്‌ച (മാർച്ച് 17) മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ ഗാർഹിക എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കളും ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനു രണ്ട് ദിവസം ശേഷമാണ് ഈ വിശദീകരണം വന്നത്.

തുടർന്ന് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പും ആധാർ ഫേസ് ആർഡി ആപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളോട് പരിശോധിക്കാനും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വ്യാജ കണക്ഷനുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും സബ്‌സിഡി യഥാർഥ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

"എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഇ-കെവൈസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തെറ്റായ വാർത്താകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ, ഇത് ഒരു പുതിയ നിർദേശമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടുതൽ എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കളെ ആധാർ അധിഷ്‌ഠിത ബയോമെട്രിക് ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സമീപകാല പോസ്റ്റ്," എക്‌സ്‌ പോസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു.

ഇതുവരെ ഇ-കെവൈസി ചെയ്യാത്ത എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇ-കെവൈസി ആവശ്യകത ബാധകമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. "നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വൽ യോജന (പിഎംയുവൈ) ഉപഭോക്താവല്ലെങ്കിലോ മുമ്പ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പിഎംയുവൈ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്, ഏഴ് തവണ റീഫില്ലുകൾക്ക് ശേഷം സബ്‌സിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലും ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ" എന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഇ-കെവൈസി ചെയ്യാമെന്ന് മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യാതൊരു ചെലവുമില്ലെന്നും റീഫിൽ വിതരണത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം ഇറാനിൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെയും ടെഹ്‌റാൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണ നടപടികളെയും തുടർന്ന് നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ എൽപിജി പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചത്.

ഇന്ത്യ എൽപിജി ആവശ്യകതയുടെ 60 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ, സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വിതരണ തടസം ഗാർഹിക പാചക വാതക ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഹോട്ടലുകൾ, വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള എൽപിജി വിതരണം സർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഗാർഹിക എൽപിജിക്ക് ക്ഷാമമില്ലെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, സ്ഥിതി വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

ബുക്കിംഗ് ആപ്പുകളിൽ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, ആളുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കുകയും റീഫില്ലിനായി നീണ്ട ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എൽപിജി ഉപഭോക്‌തൃ ആപ്പിലെ ഇ-കെവൈസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിരവധി ആളുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. "ഇന്ത്യൻ ആപ്പിൽ എപ്പോഴും സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഞാൻ ആധാർ ഫേസ് ഐഡി ആപ്പും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്," സുമന്ത് എന്ന ഉപയോക്താവ് എക്‌സ്‌ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ബുക്കിംഗുകൾ ഒഴിവാക്കാനും പാനിക്ക് ബുക്കിംഗ് വേണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ നിർദേശിച്ചു. "നിങ്ങളുടെ എൽപിജി വിതരണം സുരക്ഷിതമായും തടസമില്ലാതെയും തുടരുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വീടുകളിൽ സ്ഥിരമായ എൽപിജി ലഭ്യത ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നു.ചില ഉപഭോക്താക്കൾ പതിവിലും നേരത്തെ റീഫിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുൻകൂർ ബുക്കിംഗുകൾ താത്‌ക്കാലികമായി ഡിമാൻഡ് വർധിപ്പിക്കുകയും ഡെലിവറി സമയക്രമത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും," കമ്പനി എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

"ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം എൽപിജി റീഫിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുക, പരിഭ്രാന്തി ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള വീടുകളിൽ സിലിണ്ടറുകൾ എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീമുകളും വിതരണക്കാരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്" പോസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "എൽ‌പി‌ജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക പ്രശ്‌നങ്ങളില്ല. ആഗോളതലത്തിൽ ഊർജ്ജ വിതരണത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്" കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി തിങ്കളാഴ്‌ച പറഞ്ഞു.

LPG e-KYC എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാം

  • നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഏത് കമ്പനിയുടേതാണോ ആ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പ് (MyBPCL ഗ്യാസ്, MyHP ഗ്യാസ്, IndianOilOne) ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
  • പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് Aadhaar FaceRD ആപ്പും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ എൽപിജി കൺസ്യൂമർ ഐഡിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത മൊബൈൽ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  • 'e-KYC' ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നൽകുക
  • സ്ക്രീനിലെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറ വഴി മുഖം സ്‌കാൻ ചെയ്യുക
  • പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം SMS സ്ഥിരീകരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക
  • വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നിങ്ങളുടെ ഇ-കെവൈസി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ്: http://www.pmuy.gov.in/e-kyc.html സന്ദർശിക്കുക.

