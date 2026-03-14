ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഡെലിവറി വൈകിയോ? അമിത പണം ചോദിച്ചാല് ഡീലര്മാരെ കുടുക്കാം, ഈ നമ്പറുകള് സേവ് ചെയ്യൂ...
ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും
Published : March 14, 2026 at 11:33 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് എല്പിജി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുകയാണ്. കേരളം ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഗ്യാസ് ബുക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികള് ഉയരുന്നുണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ, ചില എൽപിജി ഡീലർമാർ സിലിണ്ടർ ഡെലിവറി വൈകിപ്പിക്കുകയോ സിലിണ്ടർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അമിത ഫീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതായി ഉപഭോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അത്തരം നടപടികൾ നിയമവിരുദ്ധവും സർക്കാർ മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാണ്. സ്ഥിരീകരിച്ച ബുക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു ഡീലർ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ അധിക ഫീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ എൽപിജി ദാതാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ ഉടൻ പരാതി നൽകാം.
കരിഞ്ചന്തയിലോ അന്യായമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡീലർമാർക്കെതിരെ അധികാരികൾക്ക് നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതേസമയം, പരിഭ്രാന്തി മൂലം അനാവശ്യമായി ബുക്കിംഗ് നടത്തരുതെന്നും പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇൻഡെയ്ൻ ഗ്യാസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ
ഇൻഡെയ്ൻ എൽപിജി സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ നമ്പറുകൾ വഴി പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനോ സഹായം തേടാനോ കഴിയും.
- 1800-2333-555 (ടോൾ ഫ്രീ)
- 7718955555 (എൽപിജി ബുക്കിംഗും പരാതികളും)
- എൽപിജി ഡെലിവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലതാമസം, അമിത ചാർജിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു.
ഭാരത് ഗ്യാസ് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകൾ
ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഡീലർ പെരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഭാരത് ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഔദ്യോഗിക ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം...
- 1800-22-4344 (ടോൾ ഫ്രീ)
- 7715012345 (എൽപിജി ബുക്കിംഗ്)
- നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഡീലർമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാൻ കമ്പനി ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
എച്ച്പി ഗ്യാസ് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ
എച്ച്പി ഗ്യാസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുകളിലൂടെയും പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാം...
- 1800-2333-555 (ടോൾ ഫ്രീ)
- 9493602222 (എച്ച്പി എനിടൈം എൽപിജി)
- എൽപിജി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ 24 മണിക്കൂറും സഹായം നൽകുന്നു.
ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?
ഇൻഡെയ്ൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?
ഇൻഡെയ്ൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ്, എസ്എംഎസ്/ഐവിആർഎസ്, മിസ്ഡ് കോളുകൾ, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ ആദ്യം അവരുടെ ഫോണിൽ ഔദ്യോഗിക ഇൻഡെയ്ൻ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ബുക്കിങ് നമ്പർ 7588888824 സേവ് ചെയ്യണം. തുടർന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് അവർക്ക് "REFILL" എന്ന സന്ദേശം അയയ്ക്കുക. ഉപഭോക്തൃ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കിങ് വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥിരീകരണ സന്ദേശം ലഭിക്കും.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എസ്എംഎസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐവിആർഎസ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മിസ്ഡ് കോൾ റീഫിൽ ബുക്കിങ് സേവനവും ലഭ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെയ്ൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഓർഡറുകൾ നൽകാം. സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾക്കായി കമ്പനി എൽപിജി എമർജൻസി ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ 1906 മായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയ ഡെലിവറി, ഓൺലൈൻ പോർട്ടബിലിറ്റി, പുതിയ കണക്ഷനുകൾക്കും റീഫിൽ ഡെലിവറികൾക്കും ഓൺലൈൻ പണമിടപാടുകൾക്കുള്ള സഹജ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും ഇൻഡെയ്ൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എച്ച്പി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?
എച്ച്പി ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഐവിആർഎസ്, മിസ്ഡ് കോൾ സർവീസ്, വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ബുക്കിങ് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്.
ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 88888 23456 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 94936 02222 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് മിസ്ഡ് കോൾ നൽകിയാലും മതി.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴിയുള്ള ബുക്കിങുകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 92222 01122 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് “ഹായ്” സന്ദേശം അയയ്ക്കാം. മാത്രമല്ല ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ HP ഗ്യാസ് വിതരണക്കാരെയോ അടുത്തുള്ള ഉപഭോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളെയോ സന്ദർശിച്ച് ബുക്കിങ് നടത്താവുന്നതാണ്.
ഭാരത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാം?
ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായ ഭാരത് ഗ്യാസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് തുറന്ന് ലോഗിൻ ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കി പുതിയ ഗ്യാസ് കണക്ഷന് അപേക്ഷിക്കുകയോ വിതരണക്കാരെ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യാം.
നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സജീവമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നതിനുശേഷം, ഉപയോക്താക്കൾ “സജീവമാക്കുക” എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകണം. മൊബൈൽ നമ്പർ അവരുടെ എൽപിജി ഉപഭോക്തൃ ഐഡിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം.
വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ആക്ടിവേഷൻ കോഡ് ലഭിക്കും. തുടർന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് ആക്ടിവേഷൻ കോഡ് നൽകണം. ആക്ടിവേഷൻ പ്രക്രിയ ഒറ്റത്തവണ ചെയ്താൽ മതി. ഒരിക്കൽ സജീവമാക്കിയാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനും പണമിടപാടുകൾ നടത്താനും പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാവും.
ഉജ്ജ്വല യോജന പ്രകാരം വാങ്ങിയ എൽപിജികൾക്കുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ അടിയന്തര ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകൾ
- 1800-233-3555 (ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ)
- 1800-266-6696 (ഉജ്ജ്വല ഹെൽപ്പ് ലൈൻ)
