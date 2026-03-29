വിശ്വാസം മുതലെടുത്ത് ഒടിപി വാങ്ങി; ആന്ധ്രയിൽ 30 സിലിണ്ടറുകളും പണവുമായി ഡെലിവറി ബോയ് മുങ്ങി
30 ഓളം ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകളാണ് മോഷണം പോയത്. വിശാഖപട്ടണത്തിലെ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിലെ ഡെലവറി ബോയ് ആണ് ഗ്യാസുമായി കടന്നു കളഞ്ഞത്.
Published : March 29, 2026 at 3:20 PM IST
വിശാഖപട്ടണം: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് എൽപിജി വിതരണത്തിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനിടെ, മുപ്പതോളം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുമായി ഡെലിവറി ബോയ് കടന്നുകളഞ്ഞു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തുള്ള ഗജുവാക്കയിലാണ് സംഭവം. ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഒടിപി (OTP) ശേഖരിച്ച ശേഷം സിലിണ്ടറുകൾ നൽകാതെയാണ് ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വിശാഖപട്ടണത്തിലെ ചൈനഗന്ധ്യടയിലെ മണികണ്ഠ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിലെ ജീവനക്കാരനായ വൈ. അപ്പ റാവുവിനെതിരെയാണ് ഗജുവാക്ക പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഇതേ ഏജൻസിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇയാൾ, ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസം മുതലെടുത്താണ് തട്ടിപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.
ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ ഉപഭോക്തകൾക്കിടയിൽ പെട്ടന്ന് തന്നെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ അപ്പ റാവുവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് മുതലെടുത്ത് ഗ്യാസ് വിതരണം ചെയ്യാൻ എന്ന വ്യാജേന അപ്പ റാവു ഉപഭോക്തകളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായി ഒടിപി ശേഖരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടെന്ന് സിഐ അലഹരി പാർത്ഥസാരഥി പറഞ്ഞു.
ഒടിപി നൽകിയെങ്കിലും സിലിണ്ടറുകൾ ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സംശയം തോന്നി. തുടർന്ന് ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ നേരിട്ടെത്തി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ്, രേഖകൾ പ്രകാരം സിലിണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി കാണിക്കുന്ന വിവരം ഇവർ അറിയുന്നത്. ഇതോടെയാണ് തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അപ്പ റാവുവിനെ കാണാനില്ലെന്ന കാര്യം ഏജൻസി അറിയുന്നത്. ഇയാളെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫായിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് തട്ടിപ്പ് മനസിലാക്കിയ ഏജൻസി ഗജുവാക്ക പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു
30 ഓളം ഗ്യാസ് സിലണ്ടറും ഉപഭോക്താകളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത 13,000 രൂപയും മോഷണം പോയെന്നാണ് ഏജൻസി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"പ്രതിയെ ഉടൻ കണ്ടെത്തും . മോഷണം പോയ സിലണ്ടറുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കാം. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയുക്കുന്നതായിരിക്കും", ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം രാജ്യത്തുടനീളം ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകൾ അനധികൃതമായി പുഴ്ത്തിവെക്കുകയോ മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെന്നുവർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അനധികൃതമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
