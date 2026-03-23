''തലകുനിക്കുന്നതിനു പകരം തലയുയർത്തി നിൽക്കണമായിരുന്നു''; എൽപിജി ക്ഷാമം മോദി നിർമ്മിത ദുരന്തമെന്ന് പവൻ ഖേര
രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തതിന് നരേന്ദ്ര മോദി ഉത്തരം നൽകണം. റഷ്യൻ-ചൈനീസ് കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തടസമില്ലാതെ തുറന്നിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കായി തുറന്നില്ലെന്നും ചോദ്യം.
Published : March 23, 2026 at 7:36 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യ സംഘർഷത്തിൽ രാജ്യത്തുണ്ടായ എൽപിജി ക്ഷാമം മോദി നിർമ്മിത ദുരന്തമാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര. ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ വിദേശനയം എന്താണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വിട്ടുവീഴ്ചകള്ക്ക് വിധേയനാണെന്നും പവൻ ഖേര ആരോപിച്ചു. മോദിയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചകള്ക്ക് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ വില നൽകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി വകുപ്പ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഖേരയുടെ വിമർശനം. "നരേന്ദ്ര മോദി പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തെ അപലപിക്കണമായിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള ഖമേനിയുടെ വധത്തിൽ പോലും മോദിയിൽ നിന്ന് അനുശോചന വാക്കുകൾ പോലും വന്നില്ല" എന്നും പവൻ ഖേര ആരോപിച്ചു.
Modi claimed that petrol, diesel, and LPG supplies remain stable across India. But will he promise the nation that even after the elections, citizens won’t be hit with higher petrol, diesel, and LPG prices?— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) March 23, 2026
"നരേന്ദ്ര മോദി തലകുനിക്കുന്നതിനു പകരം തലയുയർത്തി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ, കൊലപാതകത്തെ അദ്ദേഹം അപലപിക്കുകയും ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു പരിഷ്കൃത രാജ്യത്തിൻ്റെ മാന്യമായ വിദേശനയത്തെ അദ്ദേഹം ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭീരുത്വം മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. 85 ശതമാനം വാതകവും വരുന്ന ഹോർമുസ് പൂർണമായും അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്
ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പോലും മോദി അമേരിക്കയുമായി പങ്കിടുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മുഴുവൻ രാജ്യവും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീലങ്ക യുഎസ്എയെ കണ്ണിൽ നോക്കി, ഞങ്ങളുടെ താവളം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ ധൈര്യമില്ല'' - പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തതിന് നരേന്ദ്ര മോദി ഉത്തരം നൽകണം. റഷ്യൻ-ചൈനീസ് കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തടസമില്ലാതെ തുറന്നിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യയ്ക്കായി തുറന്നിരുന്നില്ല. ഇറാന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള, വിവേകമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.
എൽപിജി പ്രതിസന്ധി മോദി സൃഷ്ടിച്ച ദുരന്തമാണ്. പ്രതിസന്ധി കാരണം 10.35 ലക്ഷം സ്കൂളുകളിലെ 11 കോടി കുട്ടികൾക്ക് പിഎം പോഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉച്ചഭക്ഷണം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണുള്ളത്. നമുക്ക് ഇത് നേരിടേണ്ടിവരില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബ്രിക്സിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമായിരുന്നു.
എന്നാൽ മോദിക്ക് നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിവില്ല. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ, സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിലപാടുണ്ടായേനെ. നരേന്ദ്ര മോദിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര വിമർശിച്ചു.
