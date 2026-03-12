സിലിണ്ടര് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ഇനി 45 ദിവസം കാത്തിരിക്കണം; പുതി നിബന്ധന ഇങ്ങനെ...
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സിലിണ്ടർ റീഫിൽ കാലയളവ് 45 ദിവസമായി നീട്ടി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം.
Published : March 12, 2026 at 7:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ എൽപിജി സിലിണ്ടർ റീഫിൽ കാലയളവ് പരിഷ്ക്കരിച്ച് സർക്കാർ. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സിലിണ്ടർ റീഫിൽ കാലയളവ് 45 ദിവസമായി നീട്ടി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം. തിടുക്കത്തിലുള്ള ബുക്കിങുകൾ തടയുന്നതിനും വിതരണം മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് ഈ പുതിയ നിയമമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.
മുൻപ്, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന റീഫിൽ കാലയളവ് 25 ദിവസമായിരുന്നു. നിർദിഷ്ഠ കാലയളവിനു ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പുതിയ ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ശരാശരി കുടുംബവും പ്രതിവർഷം അഞ്ച് എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ.
അതിനാൽ, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ബുക്കിംഗുകൾ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബുക്കിംഗ് വിൻഡോ 45 ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ബാധകമല്ല. അവിടെ നിയമങ്ങൾ അതേപടി തുടരും. നഗരങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 25 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ അടുത്ത സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് ബുക്കിങ് അനുവദനീയമല്ല
ആളുകൾ അടുത്തിടയായി 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആശങ്കപ്പെട്ടാണ് ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനായി ആളുകൾ ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് ബുക്കിങ് ചെയ്തിരുന്നത്.
മുൻപ് ഈ ബുക്കിങ് കാലയളവ് ഏകദേശം 55 ദിവസമായിരുന്നു. 55 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പൊതു വിതരണത്തെ ബാധിക്കും. ഇത് തടയാനാണ് പുതിയ നിയമം സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നത്.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക
- നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴി സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനായി, നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കമ്പനിയെ അവരുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
- ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 7588888824 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 'REFILL' എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കാം.
- എച്ച്പി ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 9222201122 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 'ഹായ്' അല്ലെങ്കിൽ 'ബുക്ക്' എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കാം.
- ഭാരത് ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1800224344 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 'ഹായ്' അല്ലെങ്കിൽ 'ബുക്ക്' എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കാം.
മിസ്ഡ് കോൾ വഴി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുക
- നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കമ്പനിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകി ഒരു സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് മാത്രം വിളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 8454955555 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മിസ്ഡ് കോൾ നൽകാം.
- എച്ച്പി ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 9493602222 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് മിസ്ഡ് കോൾ നൽകാം.
- ഒരു എസ്എംഎസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
- ഒരു എസ്എംഎസ് അയച്ചും നിങ്ങൾക്ക് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 7718955555 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 'റീഫിൽ' എന്ന SMS അയയ്ക്കാം. ഭാരത് ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 7715012345 അല്ലെങ്കിൽ 7718012345 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 'എൽപിജി' എന്ന SMS അയയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഈ എസ്എംഎസ് അയയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ സിലിണ്ടർ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇവിടെ പരാതി നൽകുക.
ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സിലിണ്ടർ ഡെലിവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിൽ പരാതി നൽകാം. ആദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. ഇന്ത്യൻ ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1800-2333-555 എന്ന നമ്പറിലും, ഭാരത് ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1800-22-4344 എന്ന നമ്പറിലും, എച്ച്പി ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1800-2333-555 എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാം.
നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചും പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് iocl.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി 'ഫീഡ്ബാക്ക്' വിഭാഗത്തിൽ പരാതി എഴുതാം. എച്ച്പി ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് myhpgas.in-ലെ 'പരാതി പരിഹാരം' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഭാരത് ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് my.ebharatgas.com-ലെ 'ഫീഡ്ബാക്ക്/പരാതി' ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും.
സർക്കാർ ആപ്പ് ആയ UMANG വഴി നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കമ്പനി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യാത്തതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരാതിപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പരാതി റഫറൻസ് നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ രീതികൾക്ക് പുറമേ, നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് കമ്പനിയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് X അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പരാതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും.
