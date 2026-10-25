അർണാബ് വരുന്നു! ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം നാളെ ചുഴലിക്കാറ്റാകും; 12 ജില്ലകളിൽ അതിശക്ത മഴ
രണ്ട് ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഈ മാസം 28-ഓടെ ശക്തമായ ആഘാതം ഉണ്ടാകും, ബാപറ്റ്ലയ്ക്കും വിശാഖപട്ടണത്തിനും ഇടയിൽ തീരം കടക്കാൻ സാധ്യത
Published : October 25, 2026 at 1:15 PM IST
അമരാവതി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം ഒക്ടോബർ 26-ന് രാവിലെയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി (അര്ണാബ്) ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി ഉയർന്നതോടെ ആന്ധ്രപ്രദേശ് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്കരുതല് നടപടികള് ആരംഭിച്ചു.
കിഴക്കൻ-മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായാണ് ന്യൂനമർദം രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കിഴക്ക്-മധ്യ, പടിഞ്ഞാറ്-മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വെച്ചാണ് ഇതൊരു ചുഴലിക്കാറ്റായി (അർണാബ്) മാറുന്നതെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
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ബംഗ്ലാദേശ് സര്ക്കാരാണ് കടൽ എന്നർഥം വരുന്ന 'അർണാബ്' എന്ന പേര് ചുഴലിക്കാറ്റിന് നിര്ദേശിച്ചത്. നിലവിൽ അര്ണാബ് വിശാഖപട്ടണത്ത് നിന്ന് 820 കിലോമീറ്ററും, കാക്കിനടയിൽ നിന്ന് 910 കിലോമീറ്ററും, മച്ചിലിപട്ടണത്ത് നിന്ന് 1020 കിലോമീറ്ററും, ബാപറ്റ്ലയിൽ നിന്ന് 1100 കിലോമീറ്ററും അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശിച്ചു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെ പടിഞ്ഞാറ്- മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വെച്ച് ഇതൊരു അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്നും, തുടർന്ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി കൂടുതൽ തീവ്രത പ്രാപിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയോടെ ബാപറ്റ്ലയ്ക്കും വിശാഖപട്ടണത്തിനും ഇടയിൽ ഇത് തീരം കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തീരം കടക്കുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറിൽ 115 മുതൽ 125 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും, പരമാവധി 140 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും കാറ്റ് വീശിയടിച്ചേക്കാം.
അർണാബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് അതി ശക്തമഴയ്ക്ക് കാരണമാകും
ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഫലമായി 12 ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഈ മാസം 28-ഓടെ ഇതിൻ്റെ പ്രഭാവം ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം മൂലം വിശാഖപട്ടണം, അല്ലൂരി സീതാരാമരാജു, അനകാപല്ലെ, കാക്കിനാഡ, കിഴക്കൻ ഗോദാവരി, അംബേദ്കർ കോനസീമ, പടിഞ്ഞാറൻ ഗോദാവരി, ഏലൂരു, ഗുണ്ടൂർ, എൻ.ടി.ആർ, കൃഷ്ണ, പാർവതീപുരം മന്യം, വിജയനഗരം, ശ്രീകാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. പൽനാട്, പ്രകാശം, നെല്ലൂർ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മാസം 29-ഓടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടാകും. അന്ന് ഏലൂരു, പടിഞ്ഞാറൻ ഗോദാവരി, അല്ലൂരി, വിശാഖപട്ടണം, അനകാപല്ലെ, വിജയനഗരം, ശ്രീകാകുളം ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
അതേസമയം ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഈസ്റ്റേൺ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ പൃഥ്വി തേജ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകി. 12 ജില്ലകളിലെ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി ടെലികോൺഫറൻസ് വഴി ചുഴലിക്കാറ്റ് സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്തു. ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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