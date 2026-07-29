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മഴക്കാലത്ത് തെരുവ് ഭക്ഷണത്തെ പ്രണയിക്കാമോ? ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവ

ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ, കോളറ, വയറിളക്കം,ടൈഫോയ്‌ഡ് എന്നിവയില്‍ നിന്ന് ഈ മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങള്‍ക്ക് അകന്ന് നില്‍ക്കണോ? വിദഗ്ദ്ധരുടെ ശുപാര്‍ശകള്‍ ഇവ, പി ഹേമലതയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

STREET FOOD FOODS TO AVOID IN MONSOON FOOD BORNE DISEASES leafy vegitables
Be careful with street food this season (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 5:55 PM IST

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മഴയ്ക്ക് നമ്മളില്‍ അമിത വിശപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ട്. ആദ്യമഴയെത്തുമ്പോള്‍ തന്നെ നമ്മില്‍ പലരും ചൂടുള്ള പരിപ്പ് വടയും പക്കാവടയും എരിവേറും പാനിപൂരിയും ഒക്കെ തേടാന്‍ തുടങ്ങും. മറ്റ് ചിലര്‍ക്കാകട്ടെ ഐസ്‌ക്രീമും നല്ല തണുത്ത പഴച്ചാറുകളുമൊക്കെയാണ് തണുത്ത കാലാവസ്ഥ ആസ്വദിക്കാന്‍ വേണ്ടത്. മഴക്കാലമെന്നാല്‍ ബാക്‌ടീരിയകളുടെയും വൈറസുകളുടെയും കാലമാണ്. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മലിനമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൂടിയെത്തിയാല്‍ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ, വയറിളക്കം, ടൈഫോയ്‌ഡ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം മറ്റനേകം വയര്‍ അണുബാധ എന്നിവ നിങ്ങളെ പിടികൂടിയേക്കാം.

എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഒഴിവാക്കണം, എന്തെല്ലാം കഴിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു.

പച്ചിലകള്‍ കഴിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തണമോ?

മഴക്കാലത്ത് പച്ചിലകള്‍ കഴിക്കരുതെന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ അത് ശരിയാണോ, പൂര്‍ണമായും അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം.

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മണ്ണിനോട് ചേര്‍ന്ന് വളരുന്ന ഇലകളില്‍ മഴക്കാലത്ത് ചെളിയും ഫംഗസുകളും ചെറുജീവികളുമെല്ലാം പറ്റിപ്പിടിക്കാമെന്ന് ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്നുള്ള പോഷകാഹാര വിദഗ്ദ്ധ ഡോ.ജാനകി ശ്രീനാഥ് പറയുന്നു. അതിനര്‍ത്ഥം നിങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും അവ ഒഴിവാക്കണമന്നല്ല. പകരം അവ പാചകം ചെയ്യും മുമ്പ് നന്നായി കഴുകുക. ഇലകള്‍ നന്നായി വൃത്തിയാക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമാക്കും.

പാനിപൂരി കഴിക്കും മുമ്പ് രണ്ട് തവണ ചിന്തിക്കുക

മിക്കവരെ സംബന്ധിച്ചും മഴയുള്ള വൈകുന്നേരവും പാനിപൂരിയും മികച്ച ചേരുവകളാണ്. ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ കീടാണുക്കള്‍ ഇത് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം മഴക്കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് മലിനമായേക്കാം. ഉയര്‍ന്ന തണുപ്പും വേഗത്തില്‍ വൈറസുകള്‍ക്കും ബാക്‌ടീരിയകള്‍ക്കും പെറ്റുപെരുകാനുള്ള അവസരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം. പൂരിയാകട്ടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് എളുപ്പത്തില്‍ ഈര്‍പ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ എളുപ്പം മലിനമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

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വഴിയോരത്തെ വൃത്തിഹീനമായ പാനിപൂരി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് വയറുവേദന, വയറിളക്കം, ടൈഫസ് ഫീവര്‍, കോളറ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. പാനിപൂരി കഴിക്കണമെങ്കില്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തില്‍ അവ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക.

ഐസ്‌ക്രീം എപ്പോഴും അത്ര നന്നല്ല

മഴ പെയ്‌തത് കൊണ്ട് മാത്രം മിക്കവരും തെരുവില്‍ വില്‍ക്കുന്ന കുല്‍ഫിയും ഐസ്‌ക്രീമും ഒന്നും ഒഴിവാക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ മഴക്കാലത്ത് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന കറന്‍റ് പോക്ക് മൂലം ഇവ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശീതികരണ സംവിധാനത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഐസ്‌ക്രീം നിരവധി തവണ ഉരുകുകയും വീണ്ടും പൂര്‍വ രൂപത്തിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയാകട്ടെ ബാക്‌ടീരിയകളുടെയും ഫംഗസുകളുടെയും ഈറ്റില്ലമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയെ കേടുവരുത്തുകയും വയറിളക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

STREET FOOD FOODS TO AVOID IN MONSOON FOOD BORNE DISEASES leafy vegitables
Wash leafy vegetables thoroughly before cooking (Getty Images)

ബാക്‌ടീരിയം സാല്‍മൊണല്ല ടൈഫി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗുരതര രോഗമാണ് ടൈഫോയ്‌ഡ് പനി. ഇത് മലിനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയോ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ ആണ് പകരുന്നത്. കനത്ത പനി, വയറു വേദന, വയറിളക്കം എന്നിവയാണ് ഇതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍. ആന്‍റിബയോട്ടിക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം. എന്നാല്‍ ചികിത്സ തേടാതിരുന്നാല്‍ ഇത് മാരകമാകാം. പ്രതിരോധം തന്നെയാണ് പ്രധാനം. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്‌പുകളിലൂടെയും സുരക്ഷിത ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയുമെല്ലാം ഇത് സ്വായത്തമാക്കാം. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഐസ്‌ക്രീം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ബ്രാന്‍ഡഡും വിശ്വസ്‌തവുമായ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

നേരത്തെ മുറിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന പഴങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക

വഴിയോരത്ത് മുറിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന പഴങ്ങളുടെ വര്‍ണാഭമായ കാഴ്‌ച നിങ്ങളില്‍ ആരോഗ്യകരമാണെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇവ രോഗാണുക്കളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. പഴങ്ങള്‍ മുറിച്ച് തുറന്ന് വച്ചാല്‍ തണുപ്പ് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അതില്‍ ബാക്‌ടീരിയകളും ഫംഗസുകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് പെറ്റുപെരുകും. ഈച്ചയും കൊതുകുകളുമെല്ലാം ഇവയില്‍ വന്നിരിക്കും. ഇത്തരത്തില്‍ തുറന്നയിടങ്ങളില്‍ കിട്ടുന്ന മുറിച്ച പഴങ്ങളും മറ്റും കോളറ, ടൈഫോയ്‌ഡ് പനി, ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ, വയറിളക്കം, ഛര്‍ദ്ദി എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാം. ഇതിന് പകരം പഴങ്ങള്‍ വാങ്ങി വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് മുറിച്ച് കഴിക്കുക.

STREET FOOD FOODS TO AVOID IN MONSOON FOOD BORNE DISEASES leafy vegitables
Fried snacks can slow down your digestion (Getty Images)

ഈ മഴക്കാലത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് പഴച്ചാറ് ആരോഗ്യകരമാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ വൃത്തിയുള്ളതാണെങ്കില്‍ മാത്രം. വഴിയോരത്തെ ചില ജ്യൂസ് കടകളില്‍ മലിനമായ ഐസോ വൃത്തികെട്ട വെള്ളമോ ഒക്കെയാകാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈച്ചയും ബാക്‌ടീരിയയുമെല്ലാം ജ്യൂസറുകളിലും ഗ്ലാസുകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരത്തില്‍ മലിനമായ പഴച്ചാറുകള്‍ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ടൈഫോയ്‌ഡ് പനി, കോളറ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്എ, തൊണ്ടയിലെ അണുബാധ, ഗുരുതര വയറിളക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാകാമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഐസില്ലാത്തെ അന്നേരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസുകള്‍ മാത്രം കുടിക്കുക. അതല്ലെങ്കില്‍ വീട്ടില്‍ സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളത്തില്‍ ജ്യുസുണ്ടാക്കി കുടിക്കുക. മഴക്കാലത്ത് നാരങ്ങാ വെള്ളവും ചൂടുള്ള സൂപ്പുകളും ഹെര്‍ബല്‍ ചായകളുമൊക്കെ നല്ലതാണ്.

മീനിന്‍റെ കാര്യമോ?

മഴക്കാലത്ത് കടല്‍ വിഭവങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിദഗ്ദ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. കനത്ത മഴയിലെ വെള്ളമെല്ലാം കടലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഇത് മൂലം ചില കടല്‍ വിഭവങ്ങളില്‍ അണുബാധയുണ്ടായേക്കാം. മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങള്‍ മീന്‍ കഴിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് വിശ്വസ്‌തരില്‍ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങുക. നന്നായി വേവിച്ച ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക.

മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോടും താത്പര്യമുണ്ടാകുക സ്വഭാവികമാണ്. എന്നാല്‍ അമിതമായി ഉപ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് അമിതമായ ദാഹം ഉണ്ടാകാം. ഇതിലൂടെ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദമുള്ളവര്‍ക്ക്.

വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ സുഹൃത്തല്ല

മഴക്കാലത്തിന്‍റെ അനൗദ്യോഗിക ചിഹ്നമാണ് വറുത്ത ചെറുകടികള്‍. എന്നാല്‍ മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ തന്നെ മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. ഇതിന്‍റെ കൂടെ നിങ്ങള്‍ നന്നായി വറുത്തെടുത്ത ചെറുകടികലും നൂഡില്‍സും ഫ്രൈഡ് റൈസുമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ പിന്നെയും ദഹനം ചുരുങ്ങുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാലത്ത് മിതമായ ഭക്ഷണം ശീലമാക്കുക.

അമിത എരിവുള്ള ഭക്ഷണം

എരിവ് കൂടുതലായി ചേര്‍ക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് സ്വാദേറ്റുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാല്‍ ഇത് നിങ്ങളുടെ വയറിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. മഴക്കാലത്ത് ദഹനം കുറയുന്നു. ചിലരില്‍ അമിതമായ എരിവ് അസിഡിറ്റി, ദഹനമില്ലായ്‌മ, വയറ് സ്‌തംഭിക്കല്‍, മലബന്ധം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാം.

മഴക്കാലമെന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ളതെല്ലാം വാരിവലിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. നല്ലത് മാത്രം കഴിക്കുക. പാതയോരത്തെ പാനിപൂരിക്ക് എത്രമാത്രം രുചിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വയറിന് മനസിലാകണമെന്നില്ല. ഇത് കഴിക്കാന്‍ സുരക്ഷിതമാണോ എന്നത് മാത്രമാണ് വിഷയം.

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STREET FOOD
FOODS TO AVOID IN MONSOON
FOOD BORNE DISEASES
LEAFY VEGITABLES
MONSOON HEALTH SERIES

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