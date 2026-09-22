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പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഊരുവിലക്ക്; ഹരിയാനയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ വിചിത്ര നിയമം

അടുത്തിടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്തരം മൂന്ന് വിവാഹങ്ങൾ നടന്നതിന് പിന്നാലെ ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ ഈ വിചിത്രമായ തീരുമാനമെടുത്തത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 1:03 PM IST

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ഹിസാർ: പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കൊടിയ അപരാധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച്, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിലക്കുമായി ഹരിയാനയിലെ ഒരു ഗ്രാമം. ഹിസാർ ജില്ലയിലെ ആര്യനഗർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തമ്മിൽ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ദമ്പതികൾക്കും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇനിമുതൽ കടുത്ത ഊരുവിലക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും. അടുത്തിടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്തരം മൂന്ന് വിവാഹങ്ങൾ നടന്നതിന് പിന്നാലെ ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ ഈ വിചിത്രമായ തീരുമാനമെടുത്തത്.

സാമൂഹിക ഘടന തകരുമെന്ന് വാദം
ഒരേ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള യുവാവും യുവതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സഹോദരീസഹോദരന്മാരുടേതിന് തുല്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ഘടനയെ തകർക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. സ്ത്രീകളടക്കം ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ഗ്രാമതലത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനും ബോധവത്‌കരണ കാമ്പയിൻ നടത്താനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. കുൽവന്ത് സോഖ്‌ലയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേർന്നതെന്ന് ഗ്രാമവാസിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഹനുമാൻ വർമ പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു യുവാവ് അതേ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യുവതിയുടെ കുടുംബം ഇതിനെ എതിർത്തു. തുടർന്ന് ഇവർ യുവാവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി പെൺകുട്ടിയെ തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എത്തിയതോടെയാണ് പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഹനുമാൻ വർമ വ്യക്തമാക്കി.

വരും തലമുറയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലും കുടുംബബന്ധങ്ങളിലും പരസ്പര സാഹോദര്യത്തിലും വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ആരെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർക്കും കുടുംബത്തിനും കൗൺസിലിങ് നൽകും. ഇതിനായി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്നും നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.

സർവേ നടത്താൻ തീരുമാനം
വരും തലമുറയെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രാമവാസി പറഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ഘടന തകരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ രൂപീകരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി സർവേ നടത്തും. ഗ്രാമവാസികൾ ഈ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് സർവേ. അതേസമയം ഈ തീരുമാനത്തോട് ഔദ്യോഗിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അകലം പാലിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതൊരു സാമൂഹിക പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തീരുമാനമാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതിക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്നും സർപഞ്ച് രത്തൻ സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ഹരിയാന മന്ത്രി രൺബീർ ഗാംഗ്വയുടെ ഭാര്യാഗൃഹം കൂടിയാണ് ആര്യനഗർ ഗ്രാമം.

ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രകാരം ജീവിക്കാനും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് ജീവിതപങ്കാളിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ സാധുതയില്ല. മാത്രമല്ല ഇത് ക്രിമിനൽ നടപടികൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

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സംഭവത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ദമ്പതികൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഹിസാർ എസ്.പി സിദ്ധാന്ത് ജെയിനോട് ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ വിചിത്രമായ തീരുമാനത്തിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണിതെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമായ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

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