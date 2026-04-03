സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ്റെ കുടുംബം കന്നി പോരാട്ടത്തിന്; തെരഞ്ഞടുപ്പ് അങ്കത്തിന് ഒരുങ്ങി കുടുംബാംഗങ്ങൾ

മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് വത്യസ്‌ത രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളിലായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

By PTI

Published : April 3, 2026 at 3:36 PM IST

ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയിലെ "ലോട്ടറി രാജാവായി" അറിയപ്പെടുന്ന സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ്റെ കുടുംബം കന്നി അങ്കത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും നടക്കാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥികളായാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് വത്യസ്‌ത രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളിലായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

എഐഎഡിഎംകെയിൽ അടുത്തിടെ ചേർന്ന മാർട്ടിൻ്റെ ഭാര്യ ലീമ ​​റോസ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ലാൽഗുഡി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും 'ലാച്ചിയ ജനനായക കച്ചി' (എൽജെകെ) എന്ന സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആരംഭിച്ച മകൻ ജോസ് ചാൾസ് മാർട്ടിൻ എഐഎൻആർസി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ കാമരാജ് നഗറിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ ജനവിധി തേടുന്നത്.

തോൽ തിരുമാവളവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിസികെയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച ശേഷം 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ വിജയ് നയിക്കുന്ന ടിവികെയിലേക്ക് ചേർന്ന മരുമകൻ ആധവ് അർജുന ചെന്നൈയിലെ വില്ലിവാക്കത്ത് നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു. ടിവികെയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അർജുനയ്‌ക്ക് 197.52 കോടി രൂപയാണ് ആസ്‌തി.

ജനാധിപത്യത്തിൽ, ഓരോ കുടുംബാംഗവും ഒരേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയാണ് പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടത് എന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്ന് 38 കാരനായ ജോസ് ചാൾസ് പറഞ്ഞു. മാർട്ടിൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടറായ ജോസ് ചാൾസ് മുമ്പ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ട് 2025 ഡിസംബറിൽ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു.

"കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ വികസിത കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന എൻ്റെ കാഴ്‌ചപ്പാടിന് പുതുച്ചേരി അനുയോജ്യമാണ്... എനിക്ക് വേഗത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും" ജോസ് ചാൾസ് പറഞ്ഞു. 597 കോടി രൂപയാണ് ജോസ് ചാൾസിൻ്റെ ആസ്‌തി. മാർട്ടിൻ ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ലീമ റോസ്, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ടിആർ പാരിവേന്ദറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ ജനനായക കച്ചിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് എഐഎഡിഎംകെയിലും ചേർന്നു.

പുതുമുഖമായിരുന്നിട്ടും 59 കാരിയായ ലീമ റോസിന് ലാൽഗുഡിയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി അവസരം നൽകി. എഐഎഡിഎംകെയുടെ വനിതാ വിഭാഗം ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറിയായി അവരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇന്ത്യയിലെ "ലോട്ടറി രാജാവ്" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകാരനാണ് സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ, 1988-ൽ സ്ഥാപിതമായ മാർട്ടിൻ ലോട്ടറി ഏജൻസിസ് ലിമിറ്റഡ് വഴി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തു. ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ടുകളായി 1,368 കോടിയിലധികം രൂപ അദ്ദേഹം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

