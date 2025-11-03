ETV Bharat / bharat

സ്റ്റേറ്റ് ബസിലേക്ക് മെറ്റല്‍ കയറ്റിവന്ന ലോറി പാഞ്ഞുകയറി; 21 യാത്രക്കാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അപകടം തെലങ്കാനയില്‍

പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൂന്ന് ജെസിബികളുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി നിരവധി പേരെ പുറത്ത് എത്തിച്ചു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്

ROAD ACCIDENT ROAD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST ROAD SAFETY ACCIDENT
serious road accident in Rangareddy district, telengana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: രംഗറെഡി ജില്ലയിൽ വാഹനാപകടം. മിർജഗുഡയ്ക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്. മെറ്റൽ കയറ്റി വന്ന ടിപ്പർ ലോറിയും ആർ‌ടി‌സി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തിൽ 21 പേർ മരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ ആർ‌ടി‌സി ബസ് ഡ്രൈവർ, ലോറി ഡ്രൈവർ, ഏഴ് പുരുഷന്മാർ, 12 സ്ത്രീകൾ, ഒരു കുട്ടി എന്നിവർ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

മരിച്ചവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും നിരവധി പേരുടെ വിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.മെറ്റല്‍ ലോഡ് ബസിനകത്തേക്ക് മറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി യാത്രക്കാർ ബസിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൂന്ന് ജെസിബികളുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. ബസിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുത്തു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ROAD ACCIDENT ROAD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST ROAD SAFETY ACCIDENT
ടിപ്പർ തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ (ETV Bharat)

ആർടിസി ബസ് തണ്ടൂരിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത്. ബസിൽ ഏകദേശം 70 യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാർഥികളും ജീവനക്കാരുമാണ്. ഹൈദരാബാദിലെ നിരവധി കോളജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ROAD ACCIDENT ROAD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST ROAD SAFETY ACCIDENT
ടിപ്പർ തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ (ETV Bharat)

ഞായറാഴ്‌ച അവധി ദിവസമായതിനാൽ, എല്ലാവരും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദ്-ബിജാപൂർ ഹൈവേയിൽ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടായി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെവല്ല-വികരാബാദ് റൂട്ടിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടേണ്ടി വന്നു.

15 യാത്രക്കാരെ പൊലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി

സംഭവസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ഇതുവരെ, ബസ് കണ്ടക്‌ടർ രാധയോടൊപ്പം 15 യാത്രക്കാരെ പൊലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ, ഒരു ജെസിബി കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് ചെവല്ല സിഐ ഭൂപാൽ ശ്രീധറിൻ്റെ ഇടതുകാലിന് പരിക്കേറ്റു. സിഐയെ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെവല്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

ROAD ACCIDENT ROAD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST ROAD SAFETY ACCIDENT
അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തടിച്ചു കൂടിയ ജനങ്ങൾ (ETV Bharat)

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി

റോഡ് അപകടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉടൻ എത്തി ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌തു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജില്ലാ കലക്‌ടറോട് നിർദേശിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച വൈദ്യചികിത്സ നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിഎസിനോടും ഡിജിപിയോടും ഉത്തരവിട്ടു. പരിക്കേറ്റവരെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മാറ്റാനും മികച്ച വൈദ്യചികിത്സ നൽകാനും നടപടിയെടുക്കും എന്നാണ് വിവരം. മറ്റു മന്ത്രിമാർ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി അപകട വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കും.

തെലങ്കാനയിൽ ടിപ്പറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചു (ETV Bharat)

അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ തേടി മന്ത്രി പൊന്നം പ്രഭാകർ

മന്ത്രി പൊന്നം പ്രഭാകർ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ആർ‌ടി‌സി എം‌ഡി നാഗി റെഡിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ആർ‌ടി‌സി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌തു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച വൈദ്യചികിത്സ നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപകടം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടിപ്പർ തെറ്റായ റൂട്ടിൽ വന്ന് ബസിൽ ഇടിച്ചതിനാലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ROAD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST ROAD SAFETY ACCIDENT RTC BUS LORRY ACCIDENT TELANGANA
Minister Ponnam Prabhakar (ETV Bharat)

ALSO READ: വയോധിക ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചനിലയില്‍; സമീപത്ത് രക്തക്കറ, സ്വർണാഭരങ്ങൾ കാണാനില്ല

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST
ROAD SAFETY
ACCIDENT
RTC BUS LORRY ACCIDENT TELANGANA
ROAD ACCIDENT IN TELENGANA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.