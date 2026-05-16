പോക്സോ കേസ്: ബണ്ടി ഭാഗീരഥിൻ്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേഷ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ്; സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണം
അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇടക്കാല സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാഗീരഥ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം
Published : May 16, 2026 at 5:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാറിൻ്റെ മകൻ ബണ്ഡി ഭാഗീരഥ് ഒളിവിൽ പോയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാൾക്കെതിരെ ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇടക്കാല സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാഗീരഥ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം.
അഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളാണ് ഭാഗീരഥിനായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. ഇയാൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോക്സോ (POCSO) കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഭാഗീരഥുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരുടെ വിവരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വീടുകളും പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നാണ് വിവരം. കേന്ദ്രമന്ത്രി ബണ്ഡി സഞ്ജയ്യുടെ ബഞ്ചാര ഹിൽസിലെ വീട്ടിലും ഒരു പോലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.
പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന ഇരയുടെ അമ്മയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഈ മാസം എട്ടാം തീയതിയാണ് പേറ്റ് ബഷീറാബാദ് പോലീസ് ഭാഗീരഥിനെതിരെ പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി മെയ് 13-ന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കരിംനഗറിലുള്ള ഭാഗീരഥിന്റെ അമ്മാവന് പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ 13-ന് ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും മെയ് 15-ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാമെന്നും ഭാഗീരഥ് ഇമെയിൽ വഴി പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ പോലീസ് ഇയാൾക്കായി കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രതിയായ ഭാഗീരഥ് ഹാജരാകാതിരിക്കുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയതാണെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് തിരച്ചിലിനായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ നിയോഗിക്കുകയും ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
പോക്സോ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബണ്ഡി ഭാഗീരഥ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ വിപുലമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു. ജസ്റ്റിസ് ടി. മാധവി ദേവി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വാദം കേൾക്കൽ അർധരാത്രി 12 മണി വരെ നീണ്ടുനിന്നു. ഇരുഭാഗത്തെയും അഭിഭാഷകരുടെ വാദങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ഇരയുടെ മൊഴി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം, ഈ ഘട്ടത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തരവ് വരുന്നത് വരെ അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. ഹർജിക്കാരൻ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് അഭിഭാഷകന് ഉറപ്പ് നല്കി. അതേസമയം കേസ് വേഗത്തിലാക്കാനും എത്രയും വേഗം വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാനുമുള്ള ഹര്ജിക്കാരൻ്റെ അഭ്യർഥന പരിഗണിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ബണ്ടി ഭാഗീരഥ് കേസ്
മേയ് 8-നാണ് 17 വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ ഭാഗീരഥ് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെയും പോക്സോ നിയമത്തിലെയും വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. ഹൈദരാബാദിലെ മൊയ്നബാദിലുള്ള ഫാം ഹൗസിൽ വെച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി.
പെൺകുട്ടിയുമായി സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നതായും അവരുടെ കുടുംബ ചടങ്ങുകളിലും തീർഥാടന യാത്രകളിലും താൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നതായും ഭാഗീരഥ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഭാഗീരഥിൻ്റെ ആരോപണം. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കാണിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഭാഗീരഥും കരിംനഗർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
എതിര് ഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം വിശദമായി
പരാതിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി വാദിച്ച അഭിഭാഷകൻ എസ്. നിരഞ്ജൻ റെഡി വാദിച്ചു. എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സമയത്ത് ചുമത്തിയ വകുപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹർജിക്കാരൻ്റെ അറസ്റ്റ് അനാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബണ്ടി ഭാഗീരഥിന് വ്യാജമായി പ്രതിയാക്കുക എന്ന പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് പൊലീസ് കൂടുതൽ ശിക്ഷാ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.
ഡിസംബറിൽ നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവത്തില് ഇര പരാതി നല്കിയത് മെയ് 8 ന് ആണ്. മാർച്ചിൽ നിയമപരമായ കൂടിയാലോചനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് പരാതിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ഇത് അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവമല്ലെന്നും അതിനാൽ, ശിക്ഷാ വകുപ്പുകൾ മാറ്റേണ്ട അടിയന്തര ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സന്ദര്ഭങ്ങളിലെ ഇരയുടെ ജനനത്തീയതിയെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
പരാതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട സംഭവങ്ങളും പെൺകുട്ടിയുടെ പൂർണ സമ്മതത്തോടെയാണ് നടന്നതെന്നും, മാതാപിതാക്കളുടെ അനുമതിയോടെയാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് പുറത്തുപോയതെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. രണ്ട് വ്യക്തികളും പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച അദ്ദേഹം ജനുവരി 7 ന് ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഹർജിക്കാരൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിയമപരമായ കേസിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവങ്ങൾ നടന്നതിനുശേഷവും, പെൺകുട്ടിയും ഹർജിക്കാരനും മണിക്കൂറുകളോളം തുടർച്ചയായി പരസ്പരം സംസാരിച്ചിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം കുടിപ്പിച്ചതായി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാല് വീഡിയോ തെളിവുകള് സ്വമേധയാ മദ്യം കഴിക്കുന്നതായാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രോസിക്യൂട്ടര് വാദം വിശദമായി
പോക്സോ നിയമത്തിലെ 5 ഉം 6 ഉം വകുപ്പുകൾ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ, പ്രതിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അർഹതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പരാതിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബാധകമായ വകുപ്പുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാദിച്ചു.
ഇരയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കേസിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതി ഇരയെ ബലമായി ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന ആരോപണമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ അവളുടെ യഥാർത്ഥ ജനനത്തീയതി 2008 ഓഗസ്റ്റ് 12 ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതായും അതുവഴി ഇരയ്ക്ക് 18 വയസിന് താഴെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം വാദങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു.
Also Read: 590 കോടിയുടെ ഐഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; 5 ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സിബിഐ അന്വേഷണം