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പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം; 'അദാനി ആരോഗ്യ മന്ദിറി'നായി 4,000 കോടി രൂപ, വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ഗൗതം അദാനി

തുറമുഖങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം-വിതരണം-പ്രസരണം, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, റോപ്‌വേകൾ, ഗ്രീൻ സിമൻ്റ്, ഹൈപ്പർസ്‌കെയിൽ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ എന്നിവയിലും നിക്ഷേപങ്ങൾ.

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Gautam Adani (X Post @gautam_adani)
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By PTI

Published : September 24, 2026 at 3:49 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: 2035-ഓടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗൗതം അദാനിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. കൊൽക്കത്തയിലെ ന്യൂ ടൗണിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആശുപത്രിയുടെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മൾട്ടി-സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയായ 'അദാനി ആരോഗ്യ മന്ദിറി'നായി 4,000 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുമെന്നും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 10,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ആശുപത്രിയിലെ പകുതി കിടക്കകളും സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ അർഹരായ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കായി സംവരണം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, ഗവേഷണ-ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കും.

ബംഗാളിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ തീരദേശ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വിപുലമായ ട്രേഡ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും. തുറമുഖങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം-വിതരണം-പ്രസരണം, റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, റോപ്‌വേകൾ, ഗ്രീൻ സിമൻ്റ്, ഹൈപ്പർസ്‌കെയിൽ ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ എന്നിവയിലായിരിക്കും ഈ നിക്ഷേപമെന്നും അദാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുറമുഖങ്ങൾ ലോജിസ്റ്റിക്‌സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് വ്യവസായങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു. വ്യവസായങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്, ഊർജ്ജം ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നു, ഈ ശൃംഖല വികസിക്കുമ്പോൾ തൊഴിലവസരങ്ങളും വർധിക്കുന്നുവെന്ന് അദാനി വിശദീകരിച്ചു.

കൊൽക്കത്തയിലും ഹൗറയിലും ആർപി സഞ്ജീവ് ഗോയങ്ക ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുൻനിര കമ്പനിയായ സിഇഎസ്‌സി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കുത്തകയായിരുന്നു വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖല. ഇവിടെ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗികമായ ആദ്യ പരാമർശമാണിത്. ഈ ഇരട്ട നഗരങ്ങളിൽ സിഇഎസ്‌സി ലിമിറ്റഡാണ് വൈദ്യുതി വിതരണം നിലവിൽ നടത്തുന്നത്. അതേസമയം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും സാൾട്ട് ലേക്ക്, ന്യൂ ടൗൺ എന്നിവിടങ്ങളിലും സംസ്ഥാന ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡബ്ല്യുബിഎസ്ഇഡിസിഎൽ (WBSEDCL) ആണ് സേവനം നൽകുന്നത്.

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ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംയോജിത വ്യാവസായിക-സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറാനുള്ള ശേഷി ബംഗാളിനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റൈറ്റേഴ്‌സ് ബിൽഡിംഗ് പുനരുദ്ധരിക്കുക, കുമാർതുലി ഘാട്ടിന് നവജീവൻ നൽകുക, കൊൽക്കത്തയിലെ ദുർഗ്ഗാ പൂജയെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയ്ക്കുള്ള തൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്തെ തൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആദ്യ 'കർമ്മഭൂമി' (പ്രവർത്തന മണ്ഡലം) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദാനി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ 'കർമ്മഭൂമി'യായി മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ കാളിഘട്ട് ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചതായും, നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള കരുത്തും സ്വപ്‌നം കാണാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും അവ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഊർജ്ജവും ലഭിക്കാനായി പ്രാർത്ഥിച്ചതായും അദാനി പറഞ്ഞു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ഉണർവും പുരോഗതിയും 'ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിന്' വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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