ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രെയിൻ സര്വീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്... അറിയാം പ്രത്യേകതകള്
കേരളവും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിൽ ഈ സർവീസ് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു
Published : April 6, 2026 at 8:42 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ല്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസിന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ അറ്റത്തുനിന്നും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കുന്ന ഈ മാരത്തൺ സർവീസ്, യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് പകരുന്നത്.
ട്രെയിൻ നമ്പർ 06015 (തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ – ന്യൂ ടിൻസുക്കിയ സ്പെഷ്യൽ) ഏപ്രിൽ 5-ന് വൈകുന്നേരം 4.45-നാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് അസമിലെ ന്യൂ ടിൻസുക്കിയ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രഥമ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഏകദേശം 4,028 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഈ ട്രെയിൻ പിന്നിടുന്നത്. 83 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ് നീളുന്ന ഈ യാത്ര അഞ്ചാം ദിവസം പുലർച്ചെ 4:30-ന് അസമിൽ അവസാനിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൂരവും ദൈര്ഘ്യവുമുള്ള സര്വീസാണിത്.
മടക്കയാത്രയും സഞ്ചാരപാതയും
തിരിച്ചുള്ള സർവീസ് (ട്രെയിൻ നമ്പർ 06016) ഏപ്രിൽ 9-ന് രാത്രി 8 ന് ന്യൂ ടിൻസുക്കിയയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. അഞ്ചാം ദിവസം രാവിലെ 7.45-ന് ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തും. രാജ്യത്തെ പ്രധാന റെയിൽവേ ഹബ്ബുകളിലൂടെയാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സഞ്ചാരം.
- കേരളത്തിൽ: കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം ടൗൺ, പാലക്കാട്.
- മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ: വിജയവാഡ, ഭുവനേശ്വർ, ഖരഗ്പൂർ.
- നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മേഖലയിൽ: ന്യൂ ജൽപായ്ഗുരി, ഗുവാഹത്തി.
കോച്ചുകളുടെ ക്രമീകരണം
ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ആകെ 22 കോച്ചുകളാണ് ട്രെയിനിലുണ്ടാകുക:
- 2 എസി ത്രീ-ടയർ കോച്ചുകൾ.
- 18 സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ.
- ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് (ദിവ്യാംഗ്ജൻ) പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളുള്ള 2 സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ.
ദക്ഷിണേന്ത്യയെയും വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ്, തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകും. റെയിൽവേയുടെ ഈ നീക്കം അന്തർസംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ദീർഘദൂര യാത്രകൾ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേരളവും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിൽ ഈ സർവീസ് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് അസമിൽ നിന്നും മറ്റും കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഈ ട്രെയിൻ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ സർവീസായ വിവേക് എക്ശ്പ്രസിന് (കന്യാകുമാരി - ദിബ്രുഗഡ്) സമാനമായ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ പുതിയ സ്പെഷ്യൽ സർവീസിനും ലഭിക്കുന്നത്. റെയിൽവേയുടെ ഈ നീക്കം അന്തർസംസ്ഥാന ചരക്ക് നീക്കത്തിനും സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിനും പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
