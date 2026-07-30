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'വന്ദേമാതര'ത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റം; ബില്‍ പാസാക്കി ലോക്‌സഭയും

ദേശീയ പതാക, ഭരണഘടന, ദേശീയ ഗാനം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെ അനാദരിക്കുന്നതോ അപമാനിക്കുന്നതോ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കാനും അതിന് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

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Parliament Monsoon Session (File/ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 6:26 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 'വന്ദേമാതര'ത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന ബിൽ ലോക്‌സഭ ശബ്‌ദവോട്ടോടെ പാസാക്കി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ബഹളങ്ങൾക്കും ഇടയിലാണ് ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും ഈ ബിൽ പാസാക്കിയത്. ‘ദേശീയ ബഹുമതി അനാദരവ് ഭേദഗതി ബിൽ’ രാജ്യസഭ ബുധനാഴ്‌ച ശബ്‌ദ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് പാസാക്കിയത്.

ജൂലൈ 24-ന് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദേശീയ ഗാനമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ നിയമപരമായ പരിരക്ഷ 'വന്ദേമാതര'ത്തിനും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. 'വന്ദേമാതര'ത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടി. 2026 ലെ ദേശീയ ബഹുമതിയെ അപമാനിക്കുന്നത് തടയൽ (ഭേദഗതി) ബിൽ വന്ദേമാതരത്തിന് ദേശീയഗാനമായ ജനഗണമനയ്ക്ക് തുല്യമായ പദവി നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ വാദിച്ചു. വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി ഇതിലൂടെ മാറുന്നു.

ലോക്‌സഭയിൽ വന്ദേമാതരത്തിന് കോൺഗ്രസ് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പക്ഷേ പകരം പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ദേശീയഗാനത്തിന് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം പയറ്റി കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ പല സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളും 'വന്ദേമാതരം' എന്ന് അവസാനമായി ഉരുവിട്ട നിരവധി സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു.

"ഏക ഭാരതം, ശ്രേഷ്‌ഠ ഭാരതം എന്നതിന്, നമുക്ക് പൂർണമായ (ആറ് ചരണങ്ങളുള്ള) വന്ദേമാതരം ഗാനം ആവശ്യമാണ്," വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ബില്ലിനുള്ള മറുപടിയായി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ദേശീയ ബഹുമതിയെ അപമാനിക്കൽ തടയൽ നിയമം നിലവിൽ ദേശീയ ഗാനം (ജനഗണമന) ആലപിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം തടയുകയോ, അത്തരം ആലാപനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും സഭയെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കും.

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ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെയും തുടർന്നുള്ള ഓരോ കുറ്റത്തിനും കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും. നേരത്തെ, ഡിഎംകെ അംഗം കെ കനിമൊഴി ബില്ലിനെ എതിർത്തു, ദേശീയതയുടെ മറവിൽ കൊണ്ടുവന്ന 'ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട'യാണിതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഫെഡറലിസത്തിന് എതിരാണെന്നും ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദേശീയത അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഈ ഗാനം രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിന് എതിരാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാർക്ക് രണ്ട് ഖണ്ഡികകളിൽ മാത്രം നിർത്താനുള്ള വിവേകമുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത് നിർബന്ധിതമാക്കി രാജ്യത്തെ ധ്രുവീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ആറ് ഖണ്ഡികകളും ആലപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി മാറ്റുകയാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

76 വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടയിൽ കോൺഗ്രസ് വന്ദേമാതരത്തിന് ദേശീയ ഗാനമെന്ന നിലയിൽ അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകിയില്ലെന്ന് ബിജെപിയിലെ സംബിത് പത്ര പറഞ്ഞു. ബിൽ പാസാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കിടയിൽ, ലോക്‌സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം പതിവായി സഭാ ചർച്ചകൾ തടസപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളും ചേർന്ന് മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നിയമനിർമ്മാണമാണിത്.

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TAGGED:

VANDE MATARAM
VANDE MATARAM SONG CONTROVERSY
VANDE MATARAM BILL PASSES
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