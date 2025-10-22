ETV Bharat / bharat

ലോക്‌പാല്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ചീറിപ്പായാൻ 5 കോടിയുടെ ബിഎംഡബ്ല്യു കാറുകള്‍; വിവാദമാക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്

ലോക്‌പാൽ ചെയർപേഴ്‌സണിൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിനായി 5 കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഏഴ് ആഡംബര കാറുകളാണ് വാങ്ങുന്നത്. ചെയർപേഴ്‌സണ് പുറമെ ആറ് അംഗങ്ങളാണ് ലോക്‌പാലിലുള്ളത്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങളാണ്.

LOKPAL FLOATS TENDER BMW BMW 3 SERIES 330LI CAR FEATURES CONGRESS SLAMS LOKPAL BMW TENDER 7 BMW CARS LOKPAL TENDER
BMW, Congress Flag (Getty)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 22, 2025 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുപ്രവർത്തകർക്കെതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ലോക്‌പാലിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആഡംബര കാറായ ബിഎംഡബ്ല്യു വാങ്ങുന്നത് വിവാദത്തില്‍. എഴുപത് ലക്ഷം വിലയുള്ള ബിഎംഡബ്ല്യു 3 സീരീസ് 330-ൽ പെട്ട ഏഴ് കാറുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ലോക്‌പാൽ ഇനി ലോക്‌പാൽ അല്ലെന്നും ഒരു 'ഷോക്ക് പാൽ' ആണെന്നും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇൻ-ചാർജ് ജയറാം രമേശ് വിമര്‍ശിച്ചു.

"അണ്ണാ ഹസാരെ, അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ എന്നിവര്‍ ഇന്ത്യ അഴിമതിക്കെതിരെ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോക്‌പാലിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ലോക്‌പാലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2012 ലും 2013 ലും ആർഎസ്എസും ധാരാളം പ്രചാരണം നടത്തി. ഇനി ലോക്‌പാലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ... ലോക്‌പാൽ ഏതൊക്കെ അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു? ഏത് ആളുകളെയാണ് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്?..." കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് ജയ്‌റാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

ലോക്‌പാൽ ചെയർപേഴ്‌സണിൻ്റെയും അംഗങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിനായി 5 കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഏഴ് ആഡംബര കാറുകളാണ് വാങ്ങുന്നത്. ചെയർപേഴ്‌സണ് പുറമെ ആറ് അംഗങ്ങളാണ് ലോക്‌പാലിലുള്ളത്. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങളാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാൻവിൽക്കറാണ് നിലവിൽ ലോക്‌പാൽ ചെയർപേഴ്‌സൺ.

അതേസമയം, ആഡംബര കാര്‍ വാങ്ങുന്നതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ചിദംബരവും രംഗത്തെത്തി. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിമാർക്ക് എളിമയുള്ള സെഡാനുകൾ നൽകുമ്പോൾ, ലോക്‌പാലിൻ്റെ ചെയർമാനും ആറ് അംഗങ്ങളും ബിഎംഡബ്ല്യു കാറുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പി ചിദംബരം ചോദിച്ചു. "ഈ കാറുകൾ വാങ്ങാൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ലോക്‌പാലിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ അംഗങ്ങളെങ്കിലും ഈ കാറുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," ചിദംബരം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വിയും ഈ നീക്കത്തെ വിമർശിക്കുകയും ലോക്‌പാലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. "ലോക്‌പാലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഞാൻ. 1960 കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ഡോ. എൽ.എം. സിംഗ്‌വി ആദ്യമായി ലോക്‌പാൽ എന്ന ആശയം ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. അഴിമതി വിരുദ്ധ സംഘടന ഇപ്പോൾ അംഗങ്ങൾക്ക് ബി.എം.ഡബ്ല്യു ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്, സത്യസന്ധതയുടെ സംരക്ഷകർ നിയമസാധുതയ്ക്ക് പകരം ആഡംബരത്തെ പിന്തുടരുന്നു," സിംഗ്‌വി വിമര്‍ശിച്ചു.

അതേസമയം, ലോക്‌പാൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഏഴ് ബിഎംഡബ്ല്യു 3 സീരീസ് 330Li കാറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രശസ്‌ത ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഒക്‌ടോബർ 16 ന് വിളിച്ച ടെണ്ടറില്‍ "നീണ്ട വീൽബേസും" വെള്ള നിറവുമുള്ള 'എം സ്‌പോർട്' മോഡൽ വേണമെന്നും പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഈ കാറിൻ്റെ ഓൺ-റോഡ് വില ഏകദേശം 70 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വാഹനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനം ലോക്‌പാലിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് സമഗ്രമായ പരിശീലനം നൽകണമെന്നും ടെണ്ടറില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

BMW 330Li ൻ്റെ പ്രത്യേകതകള്‍

3 സീരീസ് സെഡാൻ്റെ ലോംഗ്-വീൽബേസ് പതിപ്പാണ് BMW 330Li, കൂടുതൽ വിശാലവും സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതുമായ ഈ മോഡല്‍ മികച്ച യാത്രാ അനുഭവം വാഗ്‌ദാനനം ചെയ്യുന്നു. ശക്തവും പരിഷ്‌കരിച്ചതുമായ 2.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, നൂതനമായ, സാങ്കേതികമായി ഏറെ മുന്നിലുള്ള ഇൻ്റീരിയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 330Li M സ്‌പോർട്, പ്രോ എഡിഷൻ വേരിയൻ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

LOKPAL FLOATS TENDER BMW BMW 3 SERIES 330LI CAR FEATURES CONGRESS SLAMS LOKPAL BMW TENDER 7 BMW CARS LOKPAL TENDER
BMW 3 Series LWB (BMW Group)
LOKPAL FLOATS TENDER BMW BMW 3 SERIES 330LI CAR FEATURES CONGRESS SLAMS LOKPAL BMW TENDER 7 BMW CARS LOKPAL TENDER
BMW 3 Series LWB (BMW Group)

പ്രകടനവും സവിശേഷതകളും

  • 330Li സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു
  • എഞ്ചിൻ: 2.0 ലിറ്റർ, 4-സിലിണ്ടർ ട്വിൻപവർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ.
  • പവർ: 5,000 rpm-ൽ 255 bhp.
  • ടോർക്ക്: 1,550–4,400 rpm-ൽ 400 Nm.
  • ട്രാൻസ്‌മിഷൻ: പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകളുള്ള 8-സ്പീഡ് സ്റ്റെപ്‌ട്രോണിക് സ്‌പോർട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷൻ.
  • ആക്‌സിലറേഷൻ (0–100 km/h): 6.2 സെക്കൻഡ്, കാർവേൽ പ്രകാരം.
  • പരമാവധി വേഗത: 250 km/h.
  • ഡ്രൈവിംഗ് മോഡുകൾ: കംഫർട്ട്, ഇക്കോ പ്രോ, സ്‌പോർട് മോഡുകൾക്കൊപ്പം ബിഎംഡബ്ല്യു ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവം നല്‍കുന്നു.

Also Read: "മാവോയിസം ഉപേക്ഷിക്കൂ... രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കൂ...", മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ കീഴടങ്ങണമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്‌ഡി

TAGGED:

LOKPAL FLOATS TENDER BMW
BMW 3 SERIES 330LI CAR FEATURES
CONGRESS SLAMS LOKPAL BMW TENDER
7 BMW CARS LOKPAL TENDER
LOKPAL BMW CARS CONTROVERSY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.