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പരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ; ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ സംസാരിച്ചാൽ തടയാൻ പ്രതിപക്ഷം

ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുപ്രധാന ബിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് ആണ് ഇന്നലെ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്

Lok Sabha Monsoon Session Public Examinations Bill Amit Shah Police Action Cjp Protest
Parliament (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 6:36 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ കർശനമായി തടയുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ (പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസ് പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ മീൻസ് അമെൻഡ്മെൻ്റ് ബിൽ 2026) ലോക്‌സഭയിൽ ഇന്ന് നിർണായക ചർച്ച നടക്കും. ആറ് മണിക്കൂർ നീളുന്ന ചർച്ചയുമായി സഹകരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും, രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ മറുപടി പറയണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ അവർ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്.

കർശന ശിക്ഷയുമായി പുതിയ ബിൽ
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുപ്രധാന ബിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് ആണ് ഇന്നലെ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. കുറ്റക്കാർക്ക് 10 വർഷം വരെ തടവും 10 കോടി രൂപ പിഴയും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ ബിൽ. ഇന്നലെ സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം വലിയ ബഹളം വച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്പീക്കർ ഇരുപക്ഷവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് സമവായമുണ്ടായത്. ബില്ലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആറ് മണിക്കൂറാണ് ചർച്ചയ്ക്കായി സ്പീക്കർ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്. സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ സമയം നീട്ടിനൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചർച്ചയ്ക്ക് യുവ എംപിമാർ
വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ എൻഡിഎയുടെ യുവ എംപിമാരെക്കൊണ്ട് സഭയിൽ സംസാരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. ബാൻസുരി സ്വരാജ്, തേജസ്വി സൂര്യ, ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെ, അനുപ്രിയ പട്ടേൽ തുടങ്ങിയ യുവനേതാക്കളുടെ നിരയാണ് ഭരണപക്ഷത്തിനായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഇവർ സഭയിൽ വിശദീകരിക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി ഇരുളിലാക്കിയ പേപ്പർ ചോർച്ചകളിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച പ്രതിരോധ നടപടികളും സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഇന്ത്യ സഖ്യം
ചർച്ചയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട അന്തിമ നിലപാടുകൾ രാവിലെ ചേരുന്ന ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും. ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുമ്പോഴും പൊലീസ് നടപടിയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം. പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചതും, എകെ 47 തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തിയതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കും. ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിൽ അമിത് ഷായുടെ മറുപടിക്കായി പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ സമ്മർദം ചെലുത്തും. ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഈ ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

അതേസമയം, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മുൻ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ സഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. അദ്ദേഹം ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായാൽ പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാജ്യവ്യാപകമായി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പാർലമെൻ്റിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പരീക്ഷകൾ നടത്താനും പുതിയ നിയമം സഹായിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.

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TAGGED:

LOK SABHA MONSOON SESSION
PUBLIC EXAMINATIONS BILL
AMIT SHAH POLICE ACTION
CJP PROTEST
EXAM AMENDMENT BILL DEBATE

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